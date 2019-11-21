تامر أمين عن سجن برج العرب: "حاجة تفرح" (فيديو)

أبدى الأعلامي تامر أمين ذهوله بما رآه داخل سجن برج العرب بالإسكندرية، قائلا: "أنا مش محتاج أطبل، واللى هقوله انا شوفته بعنيا، واللى عنده غير كدة يورينا".

وتابع "أمين" خلال مداخلة برنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار"، أنه شارك في زيارة إلى سجن برج العرب بالإسكندرية رفقة وفد حقوقي وإعلامي كبير، مضيفا: "والله العظيم سجن ولا كلمة.. مش عايز اقول ان الواحد يحب يروح يقعد 24 ساعة فيه ولا حاجة علشان محدش يتريق".

وأضاف: "لفيت فيه 4 ساعات.. والله ما لقيت ملاحظة، العنابر والمستشفى والملاعب، والخضرة اللى موجودة في كل مكان، أنا حبيت الفكرة اللى كانت في السجن، وشكرت مأمور السجن على كدة".

وأشار إلى أن التجهيزات التى ظهرت خلال الزيارة، تجهض أي أحاديث عن أن ما يتم رصده بالكاميرات مغاير للحقيقة، بسبب أن الإمكانات والتجهيزات تستغرق وقت طويل لإنشائها.