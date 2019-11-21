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بعد 6 أيام.. تريلر جديد لفيلم Spies in Disguise يتجاوز مليون ونصف مشاهدة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:20 ص
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بوابة الفجر
محمد خالد الشرقاوي
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كشفت شركة 20TH Century عن تريلرجديد لـ فيلم الأنيمشن Spies in Disguise، ومن المقرر وصول العمل الجديد إلى دور العرض حول العالم في 25 ديسمبر المقبل، الفيلم يدور في إطاركوميديا وأكشن.

بعد 6 أيام.. تريلر جديد لفيلم Spies in Disguise يتجاوز مليون ونصف مشاهدة
تجاوز التريلر الجديد لفيلم الأنيمشن Spies in Disguise أكثر من مليون ونصف مشاهدة، بعد أن طرحته شركة "20TH Century" من خلال قناتها الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، منذ ستة أيام، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في 25 ديسمبر المقبل.

تدور أحداث فيلم Spies in Disguise في إطار من الكوميديا الاجتماعية، وتتناول قصة الفيلم تحول أفضل جاسوس في العالم إلى إلى طائر حمامة، وتستمر الأحداث في سياق ممتد من التشويق والإثارة، حول حدوث العديد من المفارقات، وتتصاعد الأحداث الدرامية حتى تتحتم الأحداث التوجه إلى مساعدة أصدقاء من البشر.

فيلم Spies in Disguise يشارك في بطولة بالأداء الصوتي عدد من نجوم السينما العالمية، أبرزهم ويل سميث، وكارين جيلان، وماسي أوكا، ووتوم هولاند، ورشيدة جونز، وبن مندلسون، ودي جي خالد، والفيلم من إخراج كل من نيك برونو، وتروي كوان.

يشار إلى أن النجم العالمى ويل سميث أجرى مؤخرًا عملية جراحيةلاستئصال ورم حميد، في منطقة القولون، وتتماثل حالة سميث خلال الفترة الحالية للشفاء، وقد تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر عمليته الأخيرة، وتمنى لها جمهوره الشفاء العاجل.

يذكر أن أخر أعمال الممثل العالمي ويل سميث كان هو فيلم الأكشن Gemini man، وشاركه في بطولة الفيلم كل من ودوجلاس هودج، وكليف أوين وبينديكت ونج، وورالف براون.
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