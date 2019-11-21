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مفاجأة.. تعرف على فارق النقاط بين صلاح وماني بقائمة المرشحين للكرة الذهبية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:05 ص
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صلاح وماني
صلاح وماني
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انتشرت في الساعات الأخيرة صورة للفائز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لهذا العام 2019 والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" العالمية.

رونالدو الفائز بالكرة الذهبية

وحسب الصورة التي تم تسريبها فإن م سيفوز بجائزة الكرة الذهبية هو البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال بعدما تواجد في صدارة قائمة المرشحين برصيد 578 نقطة.

مركز صلاح في المرشحين للفوز بالكرة الذهبية

وقد تواجد المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر في المركز الخامس من جدول ترتيب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية برصيد 207 نقطة.

ماني يتفوق على صلاح في ترتيب المرشحين للكرة الذهبية.

وكشفت الصورة المسربة عن تفوق السنغالي ساديو ماني نجم نادي ليفربول ومنتخب السنغال على زميله بالفريق محمد صلاح حيق تواجد في المركز الرابع من جدول ترتيب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية برصيد 322 نقطة.

مشاركات ساديو ماني مع ليفربول هذا الموسم

وقد شارك ساديو ماني في 17 مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 11 هدف وصنع هدفين آخرين.


كما حصد ماني بطولة دوري أبطال أوروبا مع نادي ليفربول الموسم الماضي على حساب نظيره نادي توتنهام الإنجليزي عقب الفوز بهدفين مقابل لا شيء.

موعد الكشف عن الفائز بالكرة الذهبية

وستكشف مجلة فرانس فوتبول عن الفائز رسميا بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام 2019 يوم 2 ديسمبر القادم في حفل ستقيمه في العاصمة الفرنسية باريس.
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الكلمات المفتاحية

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