22 و23 نوفمبر.. مي فاروق تقابل جمهورها بالسعودية

تستعد الفنانة مي فاروق لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية، بالمملكة العربية السعودية، وذلك يومي الجمعة والسبت 22 و23 نوفمبر الجاري، على مسرح مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، بمشاركة الأوركسترا العربية الوطنية.





يقدم مي فاروق خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغاني "كوكب الشرق" أم كلثوم، إلى جانب عدد من مختارات من مؤلفات الطرب العربي، لعدد من نجوم الغناء، منهم الفنانة فايزة أحمد، وعبد الحليم حافظ، ومحمد عبد الوهاب، ومحمد فوزي، بالإضافة إلى مجموعة من أغانيها التي تلاقي قبولا كبيرا لدى الجمهور السعودي.



