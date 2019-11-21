ضبط 27 قطعة سلاح وكمية من الذخائر في حملة أمنية بسوهاج

شنت مديرية أمن سوهاج حملة مكبرة اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن أسفرت عن ضبط 27 قطعة سلاح نارية وكمية من الذخائر وعدد من قضايا المخدرات كما تم تنفيذ أحكام وضبط مخالفات.

أسفرت جهود الحملة بإشراف اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة ضبط 3 بنادق آلية و "50" طلقة حية و8 بنادق خرطوش وطبنج بها "1" طلقة وطبنجة عيار 9 مم ماركة حلوان بالخزينة الخاصة بها، وطبنجة عيار 8.5 ملم مجهولة الماركة بدون ارقام و13 فرد روسي محلى الصنع.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط قطعة متوسطة الحجم لمخدر الحشيش تزن حوالى "200" جرام وكذا مبلغ مالي وقدرة 2350 جنيه وهاتف محمول حيازة المتهم رمضان ا ا ن 52 عامًا عامل ومقيم مركز المنشاة وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه و"70" قرص تامول المخدر ومبلغ مالى 120 جنية وهاتف محمول وكذا مقص معدني حيازة المتهم محمد ص ع ع 26 عامًا عاطل ومقيم مركز أخميم وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه و"10" قرص مخدر مجهول المصدر حيازة المتهم اشرف م ت ا 38 عامًا بدون عمل ومقيم مركز اخميم بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي.

وفي مجال ضبط الأسلحة البيضاء تم ضبط "10 " قطع سلاح أبيض وفى مجال الضبط والإحضار تمكن ضباط وحدة مباحث مركز جرجا من ضبط كلا من مجدى ا ب ل 32 عامًا عامل ولمعي ا ب ل 36 عامًا عامل ويقيمان - مركز جرجا والمطلوب ضبطهما وإحضارهما في القضية إداري مركز جرجا بتهمة " تهديد بسلاح ناري ".

وفي مجال ضبط حالات الاشتباه تمكن ضباط وحدة مباحث الاشتباه من ضبط عدد " 48 " حكم وفي مجال ضبط قضايا المصنفات الفنية تم ضبط "10" قضايا بيانهم كالتالي: إدارة وتشغيل "1" مركز كمبيوتر نت بدون ترخيص، وإدارة وتشغيل مكتبة لبيع المستلزمات المدرسية بدون ترخيص وادارة وتشغيل عدد "3" اجهزة رسيفر داخل و"3" مقاهي بدون ترخيص إدارة وتشغيل جهاز كمبيوتر داخل محل لخدمة رجال الأعمال بدون ترخيص.