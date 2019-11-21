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عمر مروان: "الاختفاء القسري بقى اسطوانة مشروخة"

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 08:25 ص
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عمرو مروان
عمرو مروان
أمنية فوزي
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رد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، على من يدعون أن هناك اختفاء قسريا في مصر، قائلًا إن الاختفاء القسري مصطلح قانوني، ويعني أن الحكومة أو الشرطة تقوم باختطاف مواطن وتخفي جميع المعلومات عنه.

وأَضاف "مروان"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "إللي يقول إن في اختفاء قسري بيكون عليه عبء إثبات أن السلطة أخذته بالفعل"، معلقًا: "مينفعش حد يقول حد مختفي قسريًا بدون دليل، لازم يثبت كلامه".

وأشار إلى أنهم يطلقون لفظ المختفي قسريًا عن أي متغيب عن عمد، ويتضح في النهاية أنه منضم لداعش أو هارب لشيء ما، أو هربت للتزوج مثلما حدث سابقًا، مؤكدًا أن ليس كل متغيب مختفي ققسريًا، متابعًا: "الاختفاء القسري بقى اسطوانة مشروخة".
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