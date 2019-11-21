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برلماني يفجر مفاجأة: وزارة الصحة أهدرت مليار و54 مليون جنيه

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 08:23 ص
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هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
أمنية فوزي
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فجر النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، مفاجأة عن الصحة، قائلًا إن وزارة الصحة أهدرت مبلغ مليار و54 مليون جنيه من المال العام، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس البرلمان في هذا الشأن.

وأضاف "بدر"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه تم تطوير عدة مراكز في وزارة الصحة وتجهيزها بأحدث الأجهزة منذ عامين، ولكن تم إغلاقهم من وقتها، ولم يتم افتتاحهم.

وأشار إلى أن مركز الكوم الأحمر تكلف 24 مليون جنيه، ولم يفتتح منذ عام 2017 حتى الآن، متابعًا: "وزارة الصحة لم تجيب على تساؤلاتنا حتى الآن"، موضحًا أنهم قاموا بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على الحقيقة.

وأوضح أنه تم تطوير 48 مركز طبي، في 10 محافظات، وتم إمدادهم بالأجهزة الحديثة، ولم يتم افتتاحهم، رغم أنه تم الانتهاء منهم منذ عامين.
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وزارة الصحة مليار و54 مليون جنيه محمود بدر الصحة تهدر مليار و54 مليون جنيه

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