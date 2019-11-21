Advertisements
Advertisements
Advertisements

5 مكاسب حققها المنتخب الأولمبي بأمم أفريقيا للناشئين

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:38 ص
Advertisements
منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي
محمد جمال
Advertisements
حقق منتخب مصر الأولمبي العديد من المكاسب الهامة بعد مشاركته المميزة والناجحه ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، خاصة بعد التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام القادم 2020، عقب الفوز الكبير على منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي ضمن مباريات نصف نهائي كأس بثلاثيه دون رد.

وينتظر منتخب مصر الأولمبي مباراة قوية فى نهائي البطولة أمام منتخب كوت ديفوار الأولمبي، على ستاد القاهرة الدولى مساء الجمعه بعد فوز كوتديفوار على غانا بركلات الترجيح بينماةفازت مصر على منتخب البافانا بافانا.

مكاسب حققها المنتخب الأولمبي

1_ ثقة الجماهير

نال المنتخب الأولمبي ثقة جماهير كرة القدم النصرية، بعد الأداء الرائع منذ إفتتاح البزولة أمام منتخب مالي والفوز بهدف، وزادت الجماهير والمساندة فى مباراة تلو الأخري، لتقام مباراة نصف النهائي أمام جنوب إفريقيا بتواجد 80 ألف متفرج بستاد القاهرة لمساندة منتخب مصر ومساعدته للوصول لأولمبياد طوكيو 2020.

2_ وجود جيل جديد للكرة المصرية

قدم المنتخب الأولمبي حيل جديد للكرة المصرية بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، بعد ظهور جميع اللاعبين بشكل رلئع خلال البطولة وإثبات أنفسهم، أمثال رمضان صبحي قائد مصر ومصطفى محمد مهاجم المنتخب الأولمبي ونادى الزمالك وعبدالرحمن مجدي لاعب المنتخب الأولمبي والإسماعيلي وأسامة جلال مدافع إنبي وأحمد رمضان بيكهام لاعب الجونة وكريم العراقي لاعب المصري وأكرم توفيق لاعب الجونة وأحمد فتوح لاعب الزمالك، وجميع اللاعبين قدموا بطولة رائعه.

3_ أول منتخب يفوز ب 4 مباريات متتاليه

حقق منتخب مصر الأولمبي الفوز بالثلاث مباريات بدور المجموعات من بطولة أمم افريقيا، على كل من مالى بهدف ثم غانا بثلاثيه مقابل هدفين ثم علي منتخب الكاميرون بهدفين لهدف ثم الفوز فى النباراة الرابعه بدور نصف نهائي على منتخب جنوب إفريقيا بثلاثيه دون رد، وأصبح الفراعنه هم أول منتخب يفوز بأربع مباريات متتاليه بالبطولة الإفريقية، ولم يخسر أو يتعادل المنتخب جتى الوصول للمباراة النهائية أمام كوتديفوار.

4_ شوقي غريب ينجح بإمتياز مع الفراعنه

حقق شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي نجاح كبير بعدما وصل بالمنتخب لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام القادم، والوصول للمباراة النهائية وأصبح المنتخب تحت قيادته على بعد خطوة واحدة من التتويج باللقب للمرة الأولى فى تاريخ مصر، مما سيجعل شوقي غريب يحقق إنجاز تاريخي إذا فازت مصر على كوتديفوار، ويعد شوقي غريب أحد أبرز المدربين المصريين فى تاريخ كرة القدم المصرية، بعدما حقق برونزية كأس العالم للشباب عام 2001 وكان مدرب عام مع المدير الفني السابق لمنتخب مصر حسن شحاتة وحقق ثلاث ألقاب لبطولة كأس الأمم الإفريقية أعوام 2006-2008-2010 وقام بتدريب المنتخب الأول من قبل عام 2015.

5_ إستفادة المنتخب الأول من عناصر الأولمبي

نجاح منتخب مصر الأولمبي لم يقتصر فقط على ذلك بل سيكون لمعظم اللاعبين دور كبير خلال الفترة القادمة مع المنتخب الأول والذى يقوده حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر، بعدما حقق المنتخب الأولمبي نجاحات كبري تحت قيادة شوقي غريب وأفرز العديد من اللاعبين الشباب الواعدين القادرين على تمثيل المنتخب الأول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر الأولمبي مصر الاولمبي كرة القدم المصري جنوب افريقيا بطولة أمم افريقيا المنتخب الاولمب احمد رمضان بيكهام

أخبار تهمك

عاجل.. الكشف عن مركز صلاح النهائي في جائزة الكرة الذهبية (صورة)

منذ ساعتين و 11 دقيقة

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من شركة "تذكرتي" بشأن مباراة مصر في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عام Tazkarti

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار ريال مدريد: بنزيما يُقرب الريال من الصفقة المُدمرة وخليفة رونالدو على رادار الملكي ورصد مبلغا خرافيا لضم "الصخرة"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ حوالي 18 ساعة

مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول رد من سما المصري على منتقدي ظهورها بالحجاب في القاهرة السينمائي

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار برشلونة: البرسا يغدر بفالفيردي ويحدد بديله وميسي يطرد نجم الفريق ونيمار يخون برشلونة مجددًا ورحيل لاعب جديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

منذ حوالي 10 ساعات

كيف تحجز مقعداً عبر موقع تذكرتي tazkarti لمشاهد مباراة منتخب مصر بنهائي أمم إفريقيا تحت 23؟

منذ حوالي 15 ساعة

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

"نجدة الطفل" يكشف كارثة تحدث في المنازل (فيديو)

منذ ساعة

الفجر الرياضي يكشف عن الثلاثي الأقرب لقيادة الفراعنة في أولمبياد 2020

منذ حوالي 9 ساعات

أولى طلبات مورينيو.. توتنهام يتحرك لضم نجم ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

رمضان صبحي يقود التشكيل المتوقع لمصر أمام غانا

منتخب مصر الأوليمبي يخوض تدريباته استعدادا للكاميرون.. وشوقي غريب يحاضر اللاعبين

كأس إفريقيا للناشئين.. تفوق الهدافين المحترفين ومصر تتصدر المحليين

اخبار منتخب مصر الاولمبي اليوم

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام.. مصر ضد جنوب إفريقيا

المنتخب الأولمبي بالقوة الضاربة أمام جنوب إفريقيا.. تعرف على التشكيل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:25 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

"نجدة الطفل" يكشف كارثة تحدث في المنازل (فيديو)

02:49 ص

عاجل.. الكشف عن مركز صلاح النهائي في جائزة الكرة الذهبية (صورة)

01:39 ص

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

09:57 ص

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

05:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status