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داعية إسلامي يحسم الجدل حول قضية الحجاب

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 08:12 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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رد الشيخ حازم جلال، الداعية الإسلامي، على من يقولون إن الحجاب ليس فرضًا، قائلًا: "إنت مين علشان تقول الحجاب مش فرض".

وعلق "جلال"، خلال تقديم برنامج "المسلمون يتساءلون"، المذاع على فضائية "المحور"، على اللغط المثار على السوشيال ميديا بشأن قصية الحجاب، قائلًا: "الأساليب الموجود على السوشيال ميديا حاليًا عن هذه القضية لا يرضاها الله ورسوله"، موضحًا أن الإسلام دين الرحمة والوسطية والاعتدال.

وأكد أن الحجاب فرض مثل الإسلام، مشددًا على أنه لا خلاف على ذلك، وأن الأمة أجمعت على ذلك، مضيفًا أن الآيات القرآنية جاءت واضحة ويقينية عن فرضية الحجاب، مؤكدًا أنه يجب على الجميع أن يدعو إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة بعيدًا عن الأساليب السيئة على "السوشيال ميديا".

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الكلمات المفتاحية

السوشيال ميدي الحجاب في الاسلام الحجاب

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