محمد الغيطي يهاجم شيرين عبد الوهاب بتصريحات نارية (فيديو)



وقال "الغيطي" خلال برنامجه المذاع على قناة "الحدث اليوم": "ياستى ماتتكلميش غني بس، قولتك كدة 60 مرة.. انتى حنجرتك ذهبية، لكن ماتتكلميش"، مشيرا إلى أنها تتعرض لهجوم من قبل المتابعين بسبب تصريحاتها هذه.



وتابع: "ماتتكلميش تاني، انتى لما بتتكلمي بقولى سخام، كنتى هتعملى ازمة دبلوماسية قبل كدة بين مصر وتونس والمغرب.. انتى محتاجة حد يقف وراك أول ما يلاقيكي هتتكلمي يدوس على الزرار أو يديكي سد الحنك على وشك".



وكانت شيرين قد قالت أثناء حفلها في العاصمة الرياض: "طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن.. ولا أنتم شافيين إيه؟"

هاجم الإعلامي محمد الغيطي، المطربة شيرين عبد الوهاب، بسبب تصريحاتها الأخيرة خلال حفلتها في "موسم الرياض" بالسعودية.