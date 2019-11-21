"الشباب".. مفاجأة حضور حفل افتتاح القاهرة السينمائي

انطلق مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ"41" التي تحمل اسم الراحل الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، في حضور عدد كبير من نجوم الفن.



ومن أبرز أحداث حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الحضور المكثف للنجوم الشباب وهو ما تفاجأ به الجمهور خلال المتابعة من خلال شاشات التلفاز.



ويعتبر هذا العام الحضور الكبير لنجوم كثيرين من الصف الأول، والشباب الذين دائمًا ما يتهموا بعدم الإهتمام بحضور مهرجان القاهرة السينمائي في دوراته السابقة.



وعبر النجوم الشباب من خلال لقاءاتهم الذين أجروها عبر القنوات المختلفة عن سعادتهم البالغة بوجودهم في مهرجان القاهرة السينمائي.



كما لفت أنظارهم النظام والمنظر المبهر الذي خرج به حفل الافتتاح، وتأكيدهم على حضور الفاعليات خلال أيام المهرجان القادمة.



وقدم النجوم الشباب كلمات التهنئة والسعادة على تكريم الفنانة منه شلبي، معبرين عن حبهم الشديد لها ولتميزها وتألقها الدائم وابداعها الفني.



وحضر النجوم الشباب بأبرز الإطلالات على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 41، والتي لاقت إعجاب الجمهور بشكل كبير.



ومن الشباب الذين حضروا طارق الإبياري، أحمد خالد صالح، أحمد حاتم، كريم قاسم، أحمد داوود، عمرو عابد، أسماء أبو اليزيد، محمد فراج، أسر ياسين، شريف سلامة، خالد أنور



ويعد الحضور المكثف للنجوم الشباب في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي هو مفاجأة كبيرة للحضور والجمهور تأكيدًا منهم لدعمهم للفن ومهرجان بلدهم والذي يعد من أقدم المهرجانات السينمائية في العالم.