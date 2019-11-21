Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الشباب".. مفاجأة حضور حفل افتتاح القاهرة السينمائي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:19 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements
الشباب.. مفاجأة حضور حفل افتتاح القاهرة السينمائي
انطلق مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ"41" التي تحمل اسم الراحل الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، في حضور عدد كبير من نجوم الفن.

ومن أبرز أحداث حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الحضور المكثف للنجوم الشباب وهو ما تفاجأ به الجمهور خلال المتابعة من خلال شاشات التلفاز.

ويعتبر هذا العام الحضور الكبير لنجوم كثيرين من الصف الأول، والشباب الذين دائمًا ما يتهموا بعدم الإهتمام بحضور مهرجان القاهرة السينمائي في دوراته السابقة.

وعبر النجوم الشباب من خلال لقاءاتهم الذين أجروها عبر القنوات المختلفة عن سعادتهم البالغة بوجودهم في مهرجان القاهرة السينمائي.

كما لفت أنظارهم النظام والمنظر المبهر الذي خرج به حفل الافتتاح، وتأكيدهم على حضور الفاعليات خلال أيام المهرجان القادمة.

وقدم النجوم الشباب كلمات التهنئة والسعادة على تكريم الفنانة منه شلبي، معبرين عن حبهم الشديد لها ولتميزها وتألقها الدائم وابداعها الفني.

وحضر النجوم الشباب بأبرز الإطلالات على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 41، والتي لاقت إعجاب الجمهور بشكل كبير.

ومن الشباب الذين حضروا طارق الإبياري، أحمد خالد صالح، أحمد حاتم، كريم قاسم، أحمد داوود، عمرو عابد، أسماء أبو اليزيد، محمد فراج، أسر ياسين، شريف سلامة، خالد أنور

ويعد الحضور المكثف للنجوم الشباب في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي هو مفاجأة كبيرة للحضور والجمهور تأكيدًا منهم لدعمهم للفن ومهرجان بلدهم والذي يعد من أقدم المهرجانات السينمائية في العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مهرجان القاهرة السينماءي سينماء رزق الله احمد داوود

أخبار تهمك

الفجر الرياضي يكشف عن الثلاثي الأقرب لقيادة الفراعنة في أولمبياد 2020

منذ حوالي 10 ساعات

أخبار برشلونة: البرسا يغدر بفالفيردي ويحدد بديله وميسي يطرد نجم الفريق ونيمار يخون برشلونة مجددًا ورحيل لاعب جديد

منذ حوالي 5 ساعات

مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 8 ساعات

"نجدة الطفل" يكشف كارثة تحدث في المنازل (فيديو)

منذ ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ حوالي 18 ساعة

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

منذ حوالي 10 ساعة

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ حوالي 3 ساعات

كيف تحجز مقعداً عبر موقع تذكرتي tazkarti لمشاهد مباراة منتخب مصر بنهائي أمم إفريقيا تحت 23؟

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الكشف عن مركز صلاح النهائي في جائزة الكرة الذهبية (صورة)

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أولى طلبات مورينيو.. توتنهام يتحرك لضم نجم ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من شركة "تذكرتي" بشأن مباراة مصر في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عام Tazkarti

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول رد من سما المصري على منتقدي ظهورها بالحجاب في القاهرة السينمائي

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار ريال مدريد: بنزيما يُقرب الريال من الصفقة المُدمرة وخليفة رونالدو على رادار الملكي ورصد مبلغا خرافيا لضم "الصخرة"

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. تعرف على مقدم حفل افتتاح القاهرة السينمائي الدولي

بدء توافد النجوم على افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40 (صور)

عاجل.. تشديد أمني مكثف أمام الأوبرا في حفل افتتاح "القاهرة السينمائي الدولي"

ظافر العابدين ودرة وطارق الشناوي أبرز حضور حفل افتتاح القاهرة السينمائي (صور)

الظهور الأول لـ أحمد فهمي وهنا زاهد في حفل افتتاح "القاهرة السينمائي" (صور)

ليلى علوي ورانيا يوسف في افتتاح "القاهرة السينمائي" بدار الأوبرا (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:25 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

09:57 ص

عاجل.. الكشف عن مركز صلاح النهائي في جائزة الكرة الذهبية (صورة)

01:39 ص

"نجدة الطفل" يكشف كارثة تحدث في المنازل (فيديو)

02:49 ص

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

05:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status