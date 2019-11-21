عاجل.. طبيب الأهلي يكشف تفاصيل جديدة في إصابة حمدي فتحي

يصل حمدي فتحي لاعب الاهلي إلى القاهرة اليوم ،الخميس، الى مطار القاهرة بعد إجراء جراحة غضروف الركبة الناجحة التي خضع لها أمس الأول الثلاثاء تحت إشراف الخبير الألماني هيرمان ماير.

يصل حمدي فتحي لاعب الاهلي إلى القاهرة اليوم ،الخميس، الى مطار القاهرة بعد إجراء جراحة غضروف الركبة الناجحة التي خضع لها أمس الأول الثلاثاء تحت إشراف الخبير الألماني هيرمان ماير.

وكشف الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي عن الجراحة التي أجراها حمدي فتحي وي عبارة عن خياطة في غضروف الركبة الخارجي.

وكشف الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي عن الجراحة التي أجراها حمدي فتحي وي عبارة عن خياطة في غضروف الركبة الخارجي.

وأضاف طبيب النادي الأهلي في تصريحات صحفية: أن الاتجاه السائد حاليا في جراحة غضروف الركبة هو طول فترة العلاج من أجل التئام الغضروف بشكل كامل وقوي حتى يستطيع اللاعب أن يتحمل المشاركة في التدريبات والمباريات.

وأضاف طبيب النادي الأهلي في تصريحات صحفية: أن الاتجاه السائد حاليا في جراحة غضروف الركبة هو طول فترة العلاج من أجل التئام الغضروف بشكل كامل وقوي حتى يستطيع اللاعب أن يتحمل المشاركة في التدريبات والمباريات.