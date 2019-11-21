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أول طلبات مورينيو من إدارة توتنهام

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:03 ص
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مورينيو
مورينيو
حسام مجدي
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طلب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي توتنهام الإنجليزي الجديد من النادي ضم 5 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

توتنهام يتعاقد مع مورينيو لتدريب الفريق

وأعلن نادي توتنهام الإنجليزي صباح اليوم الجمعة 20 نوفمبر رسميا تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مدربا للفريق لمدة 4 مواسم قادمة حتى عام 2023.

مورينيو يطلب التعاقد مع خمس لاعبين

وأكدت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن جوزيه مورينيو طلب التعاقد مع خمس لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم مركز الدفاع والوسط في الفريق.

ويستهدف مورينيو ضم بعض الأسماء إلى نادي توتنهام في الشتاء القادم مثل نيمانيا ماتيتش لاعب وسط مانشستر يونايتد وزلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس وباولو ديبالا جناح يوفنتوس وبرونو فرنانديز لاعب سبورتنج لشبونة وناثان آكي لاعب بورنموث.

تشكيل توتنهام المتوقع تحت قيادة مورينيو

ومن المتوقع أن يكون تشكيل نادي توتنهام الفترة القادمة تحت قيادة مورينيو كالآتي:

حراسة المرمى: لوريس
خط الدفاع: فويث , ألدرفيريلد, فيرتونخين , بن ديفيس
خط الوسط: اندومبلي , ايريك داير , ديلي الي
خط الهجوم: سون , كين , لاميلا.

مركز نادي توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل نادي توتنهام في المركز الرابع عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

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