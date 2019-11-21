إطلالات غير موفقة في مهرجان القاهرة السينمائي

إلهام شاهين



لقاء الخميسي



عبير صبري



أمينة خليل



كما فشلت أمينة خليل في أختيار إطلالاتها حيث أطلت بفستانًا طويل وبديلًا طويلًا مكشوف الصدر باللون الأسود والذهبي، ووصف جمهورها إطلالاتها قائلًا:"بحبك بس أختياراتك غلط ياريت تحاولي تتعاملي مع ستايليست كويس".



سما المصري



كالعادة تعتمدت سما المصري على الإطلالات الغربية والمستفزة خلال حضورها المناسبات، حيث ظهرت بفستانًا طويل وباكمام طويلة باللون الأبيض وطرحه باللون الفوشيا والفستان.



إيناس الدغيدي



كما فشلت إيناس الدغيدي في إطلالاتها خلال المهرجان، حيث ارتدت فستانًا قصير بقماش لامع وباكمام طويلة، ووصف الجمهور إطلالاتها قائلًا:"لا يتناسب مع عمرك".

فشلت بعض النجمات في خطف أنظار الجماهير لفساتينهن الأنيقة حيث جاءت اختيارات بعضهن غير موفقة وآخريات وقعت في فخ التكرار والجرأة المبالغ فيها، خلال حفل أفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي قي دورته الـ41 بدار الأوبرا المصرية.ويرصد" الفجر الفني" لكم أسوء الإطلالات التي لم تنل إعجاب الجمهور في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائيفكانت من أسوا الإطلالات إطلالة الفنانة لبلبة، حيث ارتدت فستانًا طويلا وبأكمام طويلة باللون الأخضر والذهبي وصف جمهورها إطلالتها قائلًا "أفور الفستان لايليق بالمهرجان".لم تكن إطلالة إلهام شاهين موفقة كثيرًا لأسباب عديدة على الرغم أنها تظهر جميلة ولكن الفستان لم يليق بجسمها حيث يحتاج إلى جسم رفيع، حيث وصف الجمهور إطلالاتها بأنها قديمة ولا يليق الفستان بجسمها.ارتدت فستانًا طويلا وواسعا من المنطقى السفلى وبأكمام طويلة ومطرز بالخرز اللامع وكان باللون الأخضر والأزرق، ووصف الجمهور إطلالاتها أن القماش "أوفر" ولا يليق بها وشبهوها بشجرة الكريسماس.كما دخلت عبير صبري في قائمة الإطلالات غير الموفقة في حفل مهرجان القاهرة السينمائي، بفضل "الجيمبسويت البمبي" والذهبي الذي كشف عن زيادة وزنها وخاصة من منطقة البطن ومنطقة الصدر لم تظهر بشكل مقبول، حيث وصف الجمهور إطلالاتها قائلًا: "غير موفقة في أختيار الفستان".