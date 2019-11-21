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ريال مدريد يرفض التخلي عن نجمه في يناير

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 02:41 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
عبدالقادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني يرفض بشدة السماح لنجمه الإسباني "إيسكو" بالرحيل عن شهر يناير المقبل.


وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية أن النادي الملكي سيغلق الباب في وجه المهتمين بضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.


ويعاني إيسكو من إيجاد مكان أساسي له مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي، حيث خسر لموقعه في وسط ميدان الفريق لصالح الرباعي لوكا مودريتش وتوني كروس وكاسيميرو وفيديريكو فالفيردي.


وخاض إيسكو ستة مباريات فقط في الدوري الإسباني هذا الموسم من أصل 13 مباراة خاضها الفريق الملكي.


كما خاض مباراة واحدة من أصل أربعة في بطولة دوري أبطال أوروبا.


ويرتبط إيسكو بعقد يمتد لنهاية موسم 2022 مع النادي الملكي، ولا تبدو فكرة الرحيل سانحة له في يناير القادم.


وإرتبط صاحب الـ 27 عاماً بالإنتقال لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث يريد جوارديولا تجهيز بديل للإسباني دافيد سيلفا الذي سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم.
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