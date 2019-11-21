بعد المؤتمر الصحفي.. عبد الحليم قنديل: محمد علي تافه ونصاب (فيديو)



وأضاف "قنديل" خلال استضافته على قناة "اكسترا نيوز"، أن الكلام عن الفساد له جاذبية سواء كلام صادقا أو مكذوبا، مشيرا إلى أن هذه النقطة اعتمد عليها "علي" وكانت تثير القلق، ولكن الشعب كان أكثر وعيا من السير خلف وهج الحالة التى صنعها الحديث عن الفساد.



وأكد أن الهارب محمد علي، لم يتجاوز كونه شخص "نصاب وتافه" – حسب قوله- مشيرا إلى أن دعم الإخوان له يعبر عن حالة من البؤس الغير مسبوق بعد تداعي الجماهيرية وتداعي جاذبية التيار الإسلامي في المنطقة العربية كلها.



علق الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، على المؤتمر الصحفي الذى نظمه الهارب محمد علي وحضره ممثلي عن قنوات الإخوان فقط، قائلا: "قصة ما يسمى محمد على انتهى دورها، وما يجري حاليا هو نفخ في الرماد".