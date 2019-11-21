Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد المؤتمر الصحفي.. عبد الحليم قنديل: محمد علي تافه ونصاب (فيديو)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:09 ص
Advertisements
الهارب محمد علي
الهارب محمد علي
جرجس ميلاد
Advertisements
علق الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، على المؤتمر الصحفي الذى نظمه الهارب محمد علي وحضره ممثلي عن قنوات الإخوان فقط، قائلا: "قصة ما يسمى محمد على انتهى دورها، وما يجري حاليا هو نفخ في الرماد".

وأضاف "قنديل" خلال استضافته على قناة "اكسترا نيوز"، أن الكلام عن الفساد له جاذبية سواء كلام صادقا أو مكذوبا، مشيرا إلى أن هذه النقطة اعتمد عليها "علي" وكانت تثير القلق، ولكن الشعب كان أكثر وعيا من السير خلف وهج الحالة التى صنعها الحديث عن الفساد.

وأكد أن الهارب محمد علي، لم يتجاوز كونه شخص "نصاب وتافه" – حسب قوله- مشيرا إلى أن دعم الإخوان له يعبر عن حالة من البؤس الغير مسبوق بعد تداعي الجماهيرية وتداعي جاذبية التيار الإسلامي في المنطقة العربية كلها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد علي عبد الحليم قنديل الإخوان

أخبار تهمك

أخبار برشلونة: البرسا يغدر بفالفيردي ويحدد بديله وميسي يطرد نجم الفريق ونيمار يخون برشلونة مجددًا ورحيل لاعب جديد

منذ حوالي 6 ساعات

مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

منذ حوالي 11 ساعة

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ حوالي 4 ساعات

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ حوالي 19 ساعة

"نجدة الطفل" يكشف كارثة تحدث في المنازل (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من شركة "تذكرتي" بشأن مباراة مصر في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عام Tazkarti

منذ حوالي 10 ساعة

أولى طلبات مورينيو.. توتنهام يتحرك لضم نجم ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول رد من سما المصري على منتقدي ظهورها بالحجاب في القاهرة السينمائي

منذ حوالي 4 ساعات

كيف تحجز مقعداً عبر موقع تذكرتي tazkarti لمشاهد مباراة منتخب مصر بنهائي أمم إفريقيا تحت 23؟

منذ حوالي 15 ساعة

الفجر الرياضي يكشف عن الثلاثي الأقرب لقيادة الفراعنة في أولمبياد 2020

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الكشف عن مركز صلاح النهائي في جائزة الكرة الذهبية (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد إلقاء القبض عليه.. تعرف على القضايا المتهم فيها الإرهابي الإخواني "محمد محسوب"

عبدالحليم قنديل: محمد علي "تافه".. والإخوان يعتبرون الخبل الذي يقوله ابداعًا (فيديو)

عبدالحليم قنديل: تحالف "السادات" مع الإخوان سبب البلاء الذي حل على مصر

عبد الحليم قنديل: جماعة الإخوان دعت للثورة 11 مرة ولم تقم (فيديو)

عبد الحليم قنديل: لأول مرة يعود الجيش المصري إلى خط الحدود المصرية – الفلسطينية التاريخية

شاهد.. عبدالحليم قنديل يسخر من المقاول الهارب على الهواء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:25 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

09:57 ص

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

03:43 ص

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

05:50 م

عاجل.. الكشف عن مركز صلاح النهائي في جائزة الكرة الذهبية (صورة)

01:39 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status