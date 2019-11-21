تذكرتي تعلن نفاذ تذاكر نهائي أمم أفريقيا للناشئين

كشفت منذ قليل شركة تذكرتي المكلفة، ببيع تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية، تحت 23 عاما عن نفاذ التذاكر الخاصة بالمباراة النهائية والمقرر أن تنطلق القمعه المقبلة 22 نوفمبر.





ويلاقي منتخب مصر الأوليمبي نظيره كوت ديفوار في المباراة النهائية، والتي مقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي.





فيما نفذت أيضاً تذاكر مباراة غانا وجنوب إفريقيا، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع والتي ستحدد المنتخب الثالث المتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020 رفقة منتخبي مصر وساحل العاج، الذان ضمنا تأهلهما الثلاثاء الماضي.





وقامت تذكرتي، بفتح حجز تذاكر المباراة النهائية أمس الثلاثاء عقب انتهاء مباراة المنتخب الأوليمبي أمام جنوب إفريقيا والتي فاز بها ناشئي الفراعنة، بثلاثية دون رد، وأسفرت عن تأهل المنتخب الأوليمبي للمرة الـ12 للأوليمبياد.





ويسبق مباراة منتخب مصر حفل الختام، ومن المقرر أن يشهد هذا الحفل أكثر من عرض، فني وإستعراضي وغنائي، بالاضافة إلي كلمة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ووزير الشباب والرياضة المصريو وررئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، أيضاً.



