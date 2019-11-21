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ماذا تنتظر جماهير توتنهام من جوزيه مورينيو ؟

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:37 ص
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جماهير_توتنهام
جماهير_توتنهام
عبدالقادر عرابي
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أعلنت إدارة نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي تعيين البرتغالي "جوزيه مورينيو" مديراً فنياً للفريق يوم أمس الأربعاء، وذلك حتى نهاية موسم 2023 – 2024.

وتولى مورينيو قيادة الفريق اللندني خلفاً للأرجنتيني "ماوريسيو بوتشيتينو" المقال من منصبه، أمس الأول الإثنين.

وتسببت حصيلة الفريق الضعيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز في الإطاحة ببوتشيتينو، حيث جمع الفريق 14 نقطة فقط من 12 مباراة، يحتل بها المركز الرابع عشر في البريمييرليج.


وسيبدأ مورينيو مهمته رسمياً يوم السبت المقبل من ملعب "ويمبلي" عندما يحل ضيفاً على ويست هام يونايتد في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


وتنتظر جماهير توتنهام الكثير والكثير من البرتغالي المثير للجدل، الذي تأمل من خلاله جماهير السبيرز في معالجة الأخطاء التي شابت فترة بوتشيتينو الماضية.


العودة للإنتصارات مرة أخرى

حقق االفريق اللندني الفوز في 3 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي من أصل 12 مباراة، كما فشل الفريق في تحقيق أي فوز خارج قواعده منذ 20 يناير الماضي، أرقام سلبية بإنتظار تدخل الـ "سبيشال وان ".


لعب كرة قدم جميلة

يمتلك الفريق الجودة الكافية في خطي الوسط والهجوم لتقديم كرة قدم ممتعة وجميلة، وتنتظر الجماهير ذلك من مورينو، عكس المتعارف عنه بتكتيكاته الدفاعية وأسلوب "ركن الباص" الشهير.


التخلص من الحرس القديم

أصبح الفريق يعج باللاعبين المتشبعين كروياً أصحاب المستوى المنحدر، وسيكون مورينو على موعد مع تجديد دماء الفريق والتخلص من الحرس القديم مثل توبي ألديرفيلرد وفيكتور وانياما وداني روز وغيرهم.


الإستعانة بالعناصر الشابة

وتنتظر الجماهير إعطاء الفرصة لبعض الأسماء التي لم تنل فرصتها الكاملة بعد مع الفريق، أمثال رايان سيسنيون وجيوفاني لو سيلسو وتانجي ندومبيلي وخوان فويث.


الفوز بالألقاب

على مدار خمس سنوات قضاها ماوريسيو بوتشيتينو في صفوف الفريق، فشل توتنهام في ملامسة أي لقب رغم آداء الفريق المتميز والنقلة النوعية التي أحدثها الأرجنتيني.

وكاد بوتشيتينو الحصول على بعض الألقاب، حيث وصل لنهائي كأس الإتحاد الإنجليزي ونهائي دوري أبطال أوروبا، ووصافة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتأمل جماهير السبيرز في إستكمال مسيرة ماوريسيو للحصول على لقب غائب للنادي اللندني العريق، حيث يعود آخر لقب لتوتنهام لعام 2008 حين نال كأس الرابطة الإنجليزية.
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