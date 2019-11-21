عاجل.. الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة إيطالية

أعلن المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن قوات الجيش أسقطت طائرة إيطالية بدون طيار، دخلت إلى الأجواء الليبية.





وقال "المسماري"، إن القيادة العامة للجيش الليبي مازالت تنتظر توضيحا من السلطات الإيطالية عن سبب دخول الطائرة المجال الجوي العسكري الليبي.





وتعاني ليبيا في السنوات الأخيرة من فوضى واضطرابات دفعت القيادة العامة للجيش الليبي، القيام بعملية عسكرية لتطهير البلاد من المجرمين والإرهابيين.