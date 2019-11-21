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قبل حفل محمد رمضان بموسم الرياض.. ترك آل شيخ يعلن عن نفاذ ألف تذكرة إضافية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:32 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن المستشار ترك آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن سعادته الشديدة بحالة الرواد، والإقبال الكبير الذى يشهده موسم الرياض، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث كتب منشورا قال خلاله: "موسم الرياض يواصل تحطيم الأرقام، نفاذ الألف تذكرة اضافية لحفل الأسطورة محمد رمضان، ونظرًا للإقبال الشديد ولاستيعاب جمهور النمبر ون الضخم، تم عمل توسعة اضافية ثانيةللمسرح بعدد ٢٠٠٠ تذكرة، ٢١ نوفمبر، مسرح معرض السيارات الجنادرية.

حفلات موسم الرياض الترفيهي

ومن الجدير بالذكر، أن فعاليات موسم الرياض بدأت يوم11 أكتوبر الماضي، ومستمرة إلى شهر يناير عام 2020، وشهد موسم الرياض إقامة حفلات عديدة لكبار النجوم في الوطن العربي منهم عمرو دياب، ديانا حداد، عمرو مصطفي، شيرين عبد الوهاب، أصاله، تامر حسني، نانسي عجرم، تامر عاشور، عاصي الحلاني، نجوي كرم، صابر الرباعي، حسين الجسمي، ومن المنتظر أن يشهد حضورًا كبيرا.
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محمد رمضان فن حفلات أخبار الفن والمشاهير أخبار الفن

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