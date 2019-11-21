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استوحي إطلالتك من نجمات مهرجان القاهرة السينمائي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:31 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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حرص عدد كبير من النجوم والمخرجين والمؤلفين والمنتجين وصناع الأفلام على المشاركة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ41 بدار الأوبرا المصرية.

وتنافست النجمات على الظهور بإطلالات غاية في الروعة والأناقة والأنوثة، خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، كما تعتبر النجمات هن أيقونة الموضة والجمال ودائمًا النساء تفتش ورائهن حتي تتعرف على أحدث صيحات الموضة في الأزياء والشعر والأناقة المتميزة.

لذلك يرصد "الفجر الفني"، إبرز إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته41

نسرين طافش

أطلت نسرين طافش، خلال حفل أفتتاح المهرجان، بإطلالة مليئة بالثقة والحيوية، حبث ارتدت فستانًا طويلا منفوشا باللون الأسود وكان شعرها قصيرا منسدلا واعتمدت في إطلالاتها على مكياج ناعم وأبرزت أنوثتها بخاتم وحلق وحقيبة حتي جعلها تبدو أصغر من عمرها.

هبة مجدي

ظهرت هبة مجدي، خلال المهرجان، مرتديه "فستانًا طويل منفوش مكشوف الصدر باللون الأصفر وكان شعرها قصير منسدل وأبرزت أنوثتها بخاتم وحلق وحقيبة.

إطلالة درة

أطلت درة، خلال أفتتاح المهرجان القاهرة، ب"فستانًا طويلًا منفوش مكشوف الصدر والظهر ومترز بالخرز باللون الأسود وكان شعرها منسدل واعتمدت في إطلالاتها على مكياج ناعم واكسسوارت أنيقة وحقيبة باللون الأسود.

إطلالة بشري

أطلت بشري، بفستانًا طويل مكشوف الصدر مترز بالخرز واعتمدت في إطلالاتها على مكياج ناعم وكان شعرها قصير منسدل وأبرزت معالم أنوثتها بحلق وخاتم.

رضوي الشربيني

كما أطلت رضوي الشربيني، خلال المهرجان بإطلالة تشبه إطلالة الأميرات حيث ارتدت فستانُا طويلا منقوشا ودانتيل من عند منطقة الصدر باللون الأسود وكان شعرها مرفوع واعتمدت في إطلالتها على مكياج ناعم واكسسوارت ناعمة تتكون من حلق وحقيبة باللون الأسود.

مي سليم

كما حرصت مي سليم، بالظهور بإطلالة في غاية الروعة والجاذبية والأثارة خلال أفتتاح المهرجان، القاهرة السينمائي في دورته 41، ب فستانًا شيفون منفوش وطويل وباكمام طويلة شفون وحزام أسود من عند منطقة الوسط وكان شعرها مرفوع واعتمدت على مكياج يبرز معالم جمالها واعتمدت على اكسسوارت ناعمة مثل الحلق والحقيبة باللون الأسود.
استوحي إطلالتك من نجمات مهرجان القاهرة السينمائي
استوحي إطلالتك من نجمات مهرجان القاهرة السينمائي
استوحي إطلالتك من نجمات مهرجان القاهرة السينمائي
استوحي إطلالتك من نجمات مهرجان القاهرة السينمائي
استوحي إطلالتك من نجمات مهرجان القاهرة السينمائي
استوحي إطلالتك من نجمات مهرجان القاهرة السينمائي
استوحي إطلالتك من نجمات مهرجان القاهرة السينمائي
استوحي إطلالتك من نجمات مهرجان القاهرة السينمائي
استوحي إطلالتك من نجمات مهرجان القاهرة السينمائي
استوحي إطلالتك من نجمات مهرجان القاهرة السينمائي
استوحي إطلالتك من نجمات مهرجان القاهرة السينمائي
استوحي إطلالتك من نجمات مهرجان القاهرة السينمائي
استوحي إطلالتك من نجمات مهرجان القاهرة السينمائي
استوحي إطلالتك من نجمات مهرجان القاهرة السينمائي
استوحي إطلالتك من نجمات مهرجان القاهرة السينمائي
استوحي إطلالتك من نجمات مهرجان القاهرة السينمائي
استوحي إطلالتك من نجمات مهرجان القاهرة السينمائي
استوحي إطلالتك من نجمات مهرجان القاهرة السينمائي
استوحي إطلالتك من نجمات مهرجان القاهرة السينمائي
استوحي إطلالتك من نجمات مهرجان القاهرة السينمائي
استوحي إطلالتك من نجمات مهرجان القاهرة السينمائي
استوحي إطلالتك من نجمات مهرجان القاهرة السينمائي
استوحي إطلالتك من نجمات مهرجان القاهرة السينمائي
استوحي إطلالتك من نجمات مهرجان القاهرة السينمائي
استوحي إطلالتك من نجمات مهرجان القاهرة السينمائي
استوحي إطلالتك من نجمات مهرجان القاهرة السينمائي
استوحي إطلالتك من نجمات مهرجان القاهرة السينمائي
استوحي إطلالتك من نجمات مهرجان القاهرة السينمائي
استوحي إطلالتك من نجمات مهرجان القاهرة السينمائي
استوحي إطلالتك من نجمات مهرجان القاهرة السينمائي
استوحي إطلالتك من نجمات مهرجان القاهرة السينمائي
استوحي إطلالتك من نجمات مهرجان القاهرة السينمائي
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