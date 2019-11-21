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من فرجاني إلى صلاح.. أهم الإصابات في كل ملاعب العالم

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:54 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب
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فى خبر مفجع لعشاق الدولى المصرى محمد صلاح أعلن نادى ليفربول الإنجليزى غياب لاعبه عن اللقاء القادم أمام كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بسبب الإصابة.

وكان اللاعب الدولي المصري محمد صلاح قد استبعد من معسكر المنتخب الوطني بسبب إصابته في الكاحل والتي تعرض لها أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضية من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ويرصد لكم الفجر أبرز اللاعبين الغائبين عن أنديتهم بسبب الإصابة

- اللاعب الدولي الاسكتلندي روبيرتسون ظهير أيسر نادى ليفربول يغيب عن مواجهة ناديه القادمة أمام كريستال بالاس.

-الدولى الألمانى ليروي ساني نجم فريق مانشيستر سيتى والذى يغيب عن فريقه بسبب قطع فى الرباط الصليبى ولن يعود للملاعب حتى مطلع العام المقبل.

- لم ينج ريال مدريد أيضا من شبح الإصابات حيث تعرض الدولى الكولومبيى خاميس رودريجيز للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده، كما أكدت التقارير الطبية غيابه عن الملاعب لمدة شهر.

- إصابة المدافع الفرنسى إيميرك لابورتى بقطع فى الرباط الصليبى ليكون غيابه ممتدا حتى بداية العام المقبل.

وعلى الصعيد المحلى لم ينج لاعبو الأهلى والزمالك من الإصابات

- حمدي فتحي

وتعرض حمدي فتحي لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي مؤخرا، لالتواء فى الركبة خلال مران الفراعنة الذى أقيم اليوم بملعب استاد برج العرب فى إطار الاستعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر فى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، ويغيب عن الملاعب لمدة لاتقل عن 5 أشهر.

- محمود متولى

وتعرض اللاعب للإصابة فى العضلة الخلفية، خلال مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك فى 20 سبتمبر الماضى، وتجددت الإصابة خلال معسكر الأمارات والذى تم مطلع الشهر الجارى، لتمتد فترة غياب اللاعب عن الملاعب حتى مطلع ديسمبر المقبل.

- محمد محمود 

وتعرض نجم وسط النادى الأهلى للأصابة بالرباط الصليبى للمرة الثانية بعد عودته لتمرين مع فريقه فى واقعة لاقت تعاطفا كبير على مواقع السوشيال ميديا، ليمتد غياب اللاعب عن الملاعب حتى مطلع العام الجديد.

*إصابات لاعبى الزمالك

لم ينجو الزمالك أيضا من فخ الأصابات فقد تعرض الدولى التونسى فرجانى ساسى مؤخرا للإصابة لإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مباراة منتخب بلاده أمام غينيا الاستوائية في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

- محمود عبد العزيز

وكان "زيزو" تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الداخلي والخارجي، خلال مواجهة مصر المقاصة التي أقيمت بينهما في الجولة الثانية للدوري الممتاز، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد، أحرزه أحمد سيد "زيزو".

وعلى صعيد المنتخب الأوليمبي تحت الـ 23 عاما، فقد تعرض صانع ألعاب المنتخب الدولى ناصر ماهر لتمزق بأربطة الكتف فى مباراة مصر ومالي في افتتاح البطولة الأفريقية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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