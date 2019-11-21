عمر مروان يكشف تطور كبير في السجون المصرية (فيديو)

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إنهم عرضوا الصورة الكاملة للسجون المصرية، بالصوت والصورة، بالإضافة إلى أن بعض السجناء قالوا آرائهم بحرية، وتحدثوا عن الرعاية الصحية.



وأَضاف "مروان"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الأربعاء، أنهم صوروا زيارة السجون وطبعوها على سي دي هات وعرضوها على مجلس حقوق الإنسان بجنيف.



وأكد وزير شئون مجلس النواب، أن الصورة التي عرضت من داخل السجون المصرية واقعية، وتتم على أرض الواقعة، وليس لها علاقة بزيارة حقوق الإنسان، موضحًا أنه حدث تطور كبير في السجون منذ سنوات، متابعًا: "واسألوا المساجين".

