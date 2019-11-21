ربيع ياسين يحدد النجوم الثلاثة للعب الأوليمبياد.. ومتمرد الأهلي في المقدمة

عبر ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، عن سعادته بصعود مصر الى أوليمبياد طوكيو 2020 ، وأشاد بما قدمه المنتخب المصري تحت قيادة المخضرم شوقي غريب ، والوصول للمباراة النهائية ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة، بصحبة منتخب كوت ديفوار الطرف الآخر بالمبارة النهائية، فيما سيتحدد المنتخب الثالث بين جنوب إفريقيا وغانا.

عبر ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، عن سعادته بصعود مصر الى أوليمبياد طوكيو 2020 ، وأشاد بما قدمه المنتخب المصري تحت قيادة المخضرم شوقي غريب ، والوصول للمباراة النهائية ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة، بصحبة منتخب كوت ديفوار الطرف الآخر بالمبارة النهائية، فيما سيتحدد المنتخب الثالث بين جنوب إفريقيا وغانا.