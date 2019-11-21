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ربيع ياسين يحدد النجوم الثلاثة للعب الأوليمبياد.. ومتمرد الأهلي في المقدمة
الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:01 ص
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الفجر الرياضي
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عبر ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، عن سعادته بصعود مصر الى أوليمبياد طوكيو 2020 ، وأشاد بما قدمه المنتخب المصري تحت قيادة المخضرم شوقي غريب ، والوصول للمباراة النهائية ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة، بصحبة منتخب كوت ديفوار الطرف الآخر بالمبارة النهائية، فيما سيتحدد المنتخب الثالث بين جنوب إفريقيا وغانا.
وعن الثلاثي الذي يرشحه للانضمام للمنتخب من الكبار قال ياسين في تصريحات تلفيزيونية عبر قناة الأهلي: "نستطيع الدفاع بشكل جيد، ولكن الهجوم يحتاج لاعبين كبار، وأرشح تواجد صالح جمعة، شرط أن يكون في حالته ويلعب بشكل أساسي، وإذا لم يتوفر ذلك الشوط يكون بديله عبدالله السعيد.
وأضاف: محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومحمود تريزيجية لاعب أستون فيلا الإنجليزي الأوفر حظاً للانضمام لصفوف المنتخب بالأوليمبياد.
وتقام أوليمبياد طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو، حتى 8 أغسطس من العام المقبل.
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