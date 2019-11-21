Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. الكشف عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:02 ص
Advertisements
الكرة الذهبية 2019
الكرة الذهبية 2019
حسام مجدي
Advertisements
شهدت الساعات الأخيرة عن الكشف عن اللاعب الذي سيفوز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لهذا العام 2019 والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

فرانس فوتبول تعلن عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهببة

وكانت مجلة فرانس فوتبول قد أعلنت منذ عدة أيام عن الثلاثين لاعب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام.

تسريب الفائز بجائزة الكرة الذهبية

وانتشرت خلال الساعات الأخيرة صورة للفائز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام والنقاط التي حصل عليها كل لاعب.

رونالدو يفوز بجائزة الكرة الذهبية

وحسب الصورة المسربة فقد فاز البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس ومنتخب البرتغال بجائزة الكرة الذهبية بعدما حصل على 578 نقطة.


وجاء الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول ومنتخب هولندا في المركز الثاني بعد رونالدو برصيد 570 نقطة.

بينما جاء الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة ومنتخب الأرجنتين في المركز الثالث برصيد 499 نقطة.

مشاركات رونالدو مع نادي يوفنتوس هذا الموسم

وقد شارك كريستيانو رونالدو في 17 مباراة حتى الآن مع نادي يوفنتوس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 8 أهداف وصنع هدف وحيد.

موعد الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية

يذكر أن سيتم الإعلان عن الفائزة بجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي في الثاني من شهر ديسمبر المقبل في مدينة باريس الفرنسية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر محمد صلاح ليونيل ميسي كرستاينو رونالدو اليوم الكرة المصرية الكرة الذهبية 2019 الدوري المصري الدوري الفرنسي

أخبار تهمك

أخبار ريال مدريد: بنزيما يُقرب الريال من الصفقة المُدمرة وخليفة رونالدو على رادار الملكي ورصد مبلغا خرافيا لضم "الصخرة"

منذ ساعتين و 15 دقيقة

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

أخبار برشلونة: البرسا يغدر بفالفيردي ويحدد بديله وميسي يطرد نجم الفريق ونيمار يخون برشلونة مجددًا ورحيل لاعب جديد

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. خطوة جديدة من الأهلي لضم رمضان صبحي نهائياً

منذ حوالي 4 ساعات

ربيع ياسين يحدد النجوم الثلاثة للعب الأوليمبياد.. ومتمرد الأهلي في المقدمة

منذ نصف ساعة

عاجل.. أول رد من سما المصري على منتقدي ظهورها بالحجاب في القاهرة السينمائي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

الفجر الرياضي يكشف عن الثلاثي الأقرب لقيادة الفراعنة في أولمبياد 2020

منذ حوالي 7 ساعات

كيف تحجز مقعداً عبر موقع تذكرتي tazkarti لمشاهد مباراة منتخب مصر بنهائي أمم إفريقيا تحت 23؟

منذ حوالي 12 ساعة

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ حوالي 11 ساعة

أولى طلبات مورينيو.. توتنهام يتحرك لضم نجم ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من شركة "تذكرتي" بشأن مباراة مصر في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عام Tazkarti

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ حوالي 16 ساعة

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

3 معايير.. كيف يتم التصويت للفائز بجائزة الكرة الذهبية من فرانس فوتبول؟

سجل المتوجين بالكرة الذهبية.. التاريخ ينتظر صلاح

موعد الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2019

سبورت تختار الفائز بالكرة الذهبية وتصدم رونالدو وميسي

عاجل - تسريبات تعلن عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2019

صحيفة إيطالية تكشف الفائز بالكرة الذهبية وتوجه صدمة لـ «ميسي»

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:25 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

عاجل.. أول رد من سما المصري على منتقدي ظهورها بالحجاب في القاهرة السينمائي

12:16 ص

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

05:50 م

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

09:57 ص

أخبار ريال مدريد: بنزيما يُقرب الريال من الصفقة المُدمرة وخليفة رونالدو على رادار الملكي ورصد مبلغا خرافيا لضم "الصخرة"

11:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status