عاجل.. الكشف عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019

شهدت الساعات الأخيرة عن الكشف عن اللاعب الذي سيفوز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لهذا العام 2019 والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.





فرانس فوتبول تعلن عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهببة





وكانت مجلة فرانس فوتبول قد أعلنت منذ عدة أيام عن الثلاثين لاعب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام.





تسريب الفائز بجائزة الكرة الذهبية





وانتشرت خلال الساعات الأخيرة صورة للفائز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام والنقاط التي حصل عليها كل لاعب.





رونالدو يفوز بجائزة الكرة الذهبية





وحسب الصورة المسربة فقد فاز البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس ومنتخب البرتغال بجائزة الكرة الذهبية بعدما حصل على 578 نقطة.









وجاء الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول ومنتخب هولندا في المركز الثاني بعد رونالدو برصيد 570 نقطة.





بينما جاء الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة ومنتخب الأرجنتين في المركز الثالث برصيد 499 نقطة.





مشاركات رونالدو مع نادي يوفنتوس هذا الموسم





وقد شارك كريستيانو رونالدو في 17 مباراة حتى الآن مع نادي يوفنتوس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 8 أهداف وصنع هدف وحيد.





موعد الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية





يذكر أن سيتم الإعلان عن الفائزة بجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي في الثاني من شهر ديسمبر المقبل في مدينة باريس الفرنسية.



