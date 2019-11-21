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"الصحة تهدر "مليار و45 جنيه" والإفتاء تجيز "بيع الخمر بالفنادق".. أبرز أخبار التوك شو يوم الأربعاء
الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:26 ص
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كساب أحمد - أمنية فوزي - رقية جمال – جرجس ميلاد:
تناولت برامج "التوك شو" مساء الاربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"الإنترنت في القرى هيكون زي القاهرة".. خبير يكشف مزايا القمر "طيبة 1" (فيديو)
كشف الدكتور طارق شامخ، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية بالمصرية لاتصالات سابقًا، تفاصيل ومميزات قمر "طيبة 1"، موضحا انه يصل وزنه لـ5.6 طن، وعمره الافتراضي أكثر من 15 عامًا، ويعد أول قمر ستطلقه مصر خاص بالإتصالات، وسيتيح تقديم خدمة الاتصالات والإنترنت في المناطق النائية، ويغطي بعض الدول المحيطة بمصر، معقبًا: "خدمة الانترنت والاتصالات هتكون في المناطق النائية والقرى زي القاهرة".
نزيل بمستشفى سجن برج العرب: "باكل كل يوم لحمة وفراخ.. ومش محتاج فلوس" (فيديو)
والتقى الاعلامي احمد موسى، بعدد من النزلاء بمستشفى سجن برج العرب، خلال ببرنامجه "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، وتناول اللقاء الحديث حول مدى رضاء السجناء عن الخدمات داخل السجن.
داعية إسلامي: الحجاب فرض مثل الصلاة (فيديو)
وعلق الشيخ حازم جلال، الداعية الإسلامي، على اللغط المثار على السوشيال ميديا بشأن قصية الحجاب، قائلًا: "الأساليب الموجود على السوشيال ميديا حاليًا عن هذه القضية لا يرضاها الله ورسوله"، موضحًا أن الإسلام دين الرحمة والوسطية والاعتدال.
برلماني يكشف تفاصيل إهدار وزارة الصحة مليار و54 مليون جنيه من المال العام
كما كشف النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، أن وزارة الصحة أهدرت مبلغ مليار و54 مليون جنيه من المال العام، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس البرلمان في هذا الشأن.
"الإفتاء": العمل بفنادق تبيع الخمر جائز في هذه الحالة
وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على شخص يتساءل عن حكم العمل بفنادق تقدم الخمور وهو مدير عام الفندق، قائلًا: "إن موضوع الخمر قد يكون شيء عارض، ولا يتعامل معه تعامل مباشر، وهناك قاعدة أنه إذا لم تتعين الحرمة حلت، فهذا العمل جائز وليس محرمًا، مادام لا يتعامل تعامل مباشر مع الخمر في بلاد المسلمين، أما في بلاد غير المسلمين فالعمل جائز حتى لو فيه تعامل مباشر مع الخمر، فالعقود الفاسدة مثل بيع الخمر في ديار غير المسلمين جائزة شرعًا وفقًا لما أكده الحنفية".
"الإفتاء": مشاهدة التلفزيون أثناء تشغيل القرآن ليس حرام
كما أكد الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مشاهدة التلفزيون أو النوم او القيام بمهام المنزل أثناء تشغيل القرآن في غرفة أخرى ليس حرام شرعًا، وإنما الحرام هو تشغيل القرآن متعمدًا الإلتهاء عنه وأن يضرب به عرض الحائط.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الاربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"الإنترنت في القرى هيكون زي القاهرة".. خبير يكشف مزايا القمر "طيبة 1" (فيديو)
كشف الدكتور طارق شامخ، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية بالمصرية لاتصالات سابقًا، تفاصيل ومميزات قمر "طيبة 1"، موضحا انه يصل وزنه لـ5.6 طن، وعمره الافتراضي أكثر من 15 عامًا، ويعد أول قمر ستطلقه مصر خاص بالإتصالات، وسيتيح تقديم خدمة الاتصالات والإنترنت في المناطق النائية، ويغطي بعض الدول المحيطة بمصر، معقبًا: "خدمة الانترنت والاتصالات هتكون في المناطق النائية والقرى زي القاهرة".
نزيل بمستشفى سجن برج العرب: "باكل كل يوم لحمة وفراخ.. ومش محتاج فلوس" (فيديو)
والتقى الاعلامي احمد موسى، بعدد من النزلاء بمستشفى سجن برج العرب، خلال ببرنامجه "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، وتناول اللقاء الحديث حول مدى رضاء السجناء عن الخدمات داخل السجن.
داعية إسلامي: الحجاب فرض مثل الصلاة (فيديو)
وعلق الشيخ حازم جلال، الداعية الإسلامي، على اللغط المثار على السوشيال ميديا بشأن قصية الحجاب، قائلًا: "الأساليب الموجود على السوشيال ميديا حاليًا عن هذه القضية لا يرضاها الله ورسوله"، موضحًا أن الإسلام دين الرحمة والوسطية والاعتدال.
برلماني يكشف تفاصيل إهدار وزارة الصحة مليار و54 مليون جنيه من المال العام
كما كشف النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، أن وزارة الصحة أهدرت مبلغ مليار و54 مليون جنيه من المال العام، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس البرلمان في هذا الشأن.
"الإفتاء": العمل بفنادق تبيع الخمر جائز في هذه الحالة
وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على شخص يتساءل عن حكم العمل بفنادق تقدم الخمور وهو مدير عام الفندق، قائلًا: "إن موضوع الخمر قد يكون شيء عارض، ولا يتعامل معه تعامل مباشر، وهناك قاعدة أنه إذا لم تتعين الحرمة حلت، فهذا العمل جائز وليس محرمًا، مادام لا يتعامل تعامل مباشر مع الخمر في بلاد المسلمين، أما في بلاد غير المسلمين فالعمل جائز حتى لو فيه تعامل مباشر مع الخمر، فالعقود الفاسدة مثل بيع الخمر في ديار غير المسلمين جائزة شرعًا وفقًا لما أكده الحنفية".
"الإفتاء": مشاهدة التلفزيون أثناء تشغيل القرآن ليس حرام
كما أكد الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مشاهدة التلفزيون أو النوم او القيام بمهام المنزل أثناء تشغيل القرآن في غرفة أخرى ليس حرام شرعًا، وإنما الحرام هو تشغيل القرآن متعمدًا الإلتهاء عنه وأن يضرب به عرض الحائط.
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