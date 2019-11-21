"وشم منة شلبي وحجاب سما وإيحاءات رانيا يوسف".. 3 سلبيات استفزت الجمهور في افتتاح القاهرة السينمائي

شهد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية مساء أمس الأربعاء، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ41، وسط حضور حشد كبير من أبرز النجوم الفن في الوطن العربي.



وتضمن الحفل عدة مفاجآت وأحداث ساخنة وإيجابيات كثيرة لفتت انتباه رواد السوشيال ميديا والنقاد، وبالرغم من وجود إيجابيات، اندست بعض السلبيات التي أثارت غضب الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وفي هذا التقرير، نرصد لكم عبر " الفجر الفني " أبرز هذه السلبيات التي أصبحت حديث السوشيال ميديا.



وشم منة شلبي "لفظ الجلاله"



أطلت الفنانة منة شلبي في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بفستان لامع بسيط وأنيق خطف قلوب محبيها.



ولكن، أثار وشم لفظ الجلالة التي وضعته منة شلبي على ذراعها حالة من الجدل تسببت في غضب رواد السوشيال ميديا، وقاموا بتداول صورتها بعد ظهورها في المهرجان ووجهوا الانتقادات اللاذعة لها.



وبالرغم من أن هذا الوشم ليس بجديد عليها، فلقد ظهرت منة به من قبل منذ سنوات، ولكن بعض الجمهور قام بالتعليق عليه واتهموها بالاستخفاف بالدين وإهانة لفظ الجلالة بوضعه على جسدها.



جرأة رانيا يوسف وإيحاءات استفزت الجمهور



تألقت الفنانة رانيا يوسف على السجادة الحمراء بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بإطلالة مثيرة خطفت بها الأنظار وسحرت الحضور، حيث ارتدت رانيا فستان أسود مكشوف من منطقة الظهر ومغطى من الأمام.



وعلى هامش مشاركتها في حفل الافتتاح وتواجدها على السجادة الحمراء، التقت الإعلامية إنجي علي برانيا يوسف، وقامت بتصوير اطلالتها للجمهور عبر إنستجرام، وخلال حديثها معها، طلبت إنجي منها أن تلتف للكاميرا وتظهر الفتحة الخلفية للفستان قائلة "وريني ضهرك يارانيا" لتلبي الأخيرة طلبها وقامت بالرقص أمام المحيطين بها لتعلق إنجي علي قائلة: حبيت.



تسببت هذه الرقصة غضب عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي واعتبروها مليئة بالإيحاءات الخارجة.



حجاب سما المصري



شاركت سما المصري في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي مساء أمس.



وكان من المتوقع أن تظهر سما بإطلالة عارية كما تعود الجمهور منها في كل مناسبة تطل عليهم فيها.



ولكن على غير المعتاد، فوجئ الجمهور بظهور سما المصري، بالحجاب، حيث ارتدت فستان أبيض ضيق كشف عن ملامح أنوثتها، ووضعت على شعرها حجاب فوشيا ومكياج ثقيل.



وكانت إطلالتها متناقضة مع الحجاب، بسبب ضيق الفستان وكشفه لمفاتن جسدها، وهذا ماعرضها لتهمة تعمد الاستخفاف بالحجاب وإهانته من قبل رواد السوشيال ميديا الذين استشاطوا غضبا منها.



