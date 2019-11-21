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ميدو يعلق على أداء البدري مع الفراعنة.. ويتمني هذه الجائزة لصلاح

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:44 ص
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ميدو
ميدو
ريهام عبد المحسن
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طالب أحمد حسام ميدو المدير الفني لمصر المقاصة الجمهور المصري بالصبر على حسام البدري المدير الفني للمنتخب وعدم الحكم عليه من مبارتين، كما أعرب عن أمله في أن يفوز محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا هذا العام.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر :"توقف الدوري لم يكن في مصلحة معظم الفرق وصب في مصلحة الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية".

وأضاف :"المنتخب الوطني يقدم آداءا متواضعاً في الفترة الأخيرة باعتراف الجميع ولكن يجب الصبر على حسام البدري المدير الفني وعدم لحكم عليه من مبارتين فقط".

وتابع :"أتمنى فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا ويجب أن ندعمه وفوز رياض محرز بأمم أفريقيا وبالدوري الإنجليزي مع فريقه مانشستر سيتي يمنحه فرصة كبيرة للفوز بالجائزة وأيضا تتويج ساديو ماني بدوري أبطال أوروبا يمنحه الأفضلية للفوز بالجائزة".

واختتم ميدو تصريحاته قائلاً :"لم نتمكن من قيد لاعبين مثل أيمن حفني ونسعى لحل تلك المشكلة".

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