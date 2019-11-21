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مصطفى الفقي: القاهرة أصبحت كعبة للنشاط الإفريقي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:40 ص
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مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
أمنية فوزي
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن القاهرة أصبحت كعبة حقيقية للنشاط الإفريقي، كما كانت من قبل.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، أن مصر تعتبر نفسها دائمًا رائدة التحرر والتنوير في القارة الإفريقية.

وأوضح أن مصر الآن تستعيد دورها الريادي على مستوى القارة الإفريقية، لافتًا إلى أن الصين وإيران وإسرائيل توغلوا في إفريقيا بسبب غياب مصر في عهود سابقة.

وأكد أن العلاقات بدأت تعود لقوتها بعد تدهورها في العهود السابقة، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت أن تبرز قضية التنمية بشكل كبير لأول مرة في إفريقيا.
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