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عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:25 ص
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سوزان مبارك
سوزان مبارك
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كشف علاء مبارك، نجل الرئيس اسبق محمد حسني مبارك، عن الحالة الصحية لوالدته السيدة سوزان، موضحا أنها في العناية المركزة.

وكتب علاء مبارك، ردا على سؤال من أحد متابعيه على "تويتر"، حول الحالة الصحية لوالدته قائلا: "والله لسه في العناية، ولكن خير إن شاء الله، وشكرا لسؤالك".

الجدير بالذكر أن سوزان مبارك، ظهرت في العديد من المناسبات الاجتماعية خلال الفترة الماضية، ومنها زواج أحد أقاربها، رغم أنها خضعت لعملية جراحية في شهرأغسطس الماضي.
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