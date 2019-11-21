عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

كشف علاء مبارك، نجل الرئيس اسبق محمد حسني مبارك، عن الحالة الصحية لوالدته السيدة سوزان، موضحا أنها في العناية المركزة.





وكتب علاء مبارك، ردا على سؤال من أحد متابعيه على "تويتر"، حول الحالة الصحية لوالدته قائلا: "والله لسه في العناية، ولكن خير إن شاء الله، وشكرا لسؤالك".



