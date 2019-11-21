سيطرت الفساتين مفتوحة الساق على مهرجان القاهرة السينمائي

شهد حفل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم توافد عدد كبير من نجوم الفن والمخرجين والمؤلفين والمنتجين بدار الأوبرا المصرية، حيث ظهر على "الريد كاربت"، العديد من نجوم السينما العربية والعالمية بإطلالات مختلفة ومميزة.



وعلى الرغم من تنوع قصات االفساتين الفخمة التي ترتديها النجمات، تبقي موضة الفساتين ذات فتحة الساق الكبيرة حاضرة دومًا في أختياراتهن، حيث تتسم هذه النوعية من الفساتين بالجرأة والإثارة، حيث سيطرت موضة الفساتين ذات فتحة الساق الطويلة على حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.



ويبرز لكم "الفجر الفني" أبرز النجمات الائي ارتدين الفساتين ذات فتحة الساق الطويلة.



تألقت العديد من النجمات بإطلالات الفساتين المفتوحة عند الساق التي تبرز قوام النجمات، ومن ضمنهم الفنانة نجلاء بدر، وليلي علوي، وياسمين رئيس، وهنا الزاهد، وريهام عبد الغفور، وسارة نخله، ومني زكي، وعلا رشدي، وإنجي علي، وإنجي المقدم، وهيدي كرم، وساندي.



ويشهد المهرجان خلال دورته 41 عرض فيلم "الأيرلندي"، للمخرج مارتن سكورسيزي، وشارك في بطولته روبرت دينيرو، وآل باشينو في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويشهد المهرجان حضورا كبيرا من الجمهور وعشاق السينما، بالإضافة إلى النجوم صناع الأفلام.