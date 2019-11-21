رضا عبد العال يعلن أحق ثلاثة لاعبين للإنضمام إلى المنتخب الأولمبي بطوكيو 2020

رشح رضا عبد العال المدير الفني لبلدية المحلة ونجم مصر السابق ثلاثي المنتخب محمد صلاح ومحمد الشناوي وحمدي فتحي للإنضمام إلى المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020.





وقال عبد العال في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"لعبت مباراة بيلا (اوعى تكلمني) والمباراة المقبلة سألعب بطريقة (متزهقنيش)".





وأضاف :"ارشح الثلاثي محمد صلاح ومحمد الشناوي وحمدي فتحي للمشاركة مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020".





وتابع :"استبعد ضم محمود تريزيجيه لأنه لاعب كرة خماسي ولم يستطع التألق واستغلال غياب محمد صلاح في مبارتي كينيا وجزر القمر".





وأردف قائلا :"من الصعب استبعاد عبد الرحمن مجدي ورمضان صبحي على حساب تريزيجيه".





وواصل :"أحمد حجازي فشل في الظهور في مبارتي كينيا وجزر القمر واستبعد ترشيحه للمشاركة في أولمبياد طوكيو".





وأردف قائلا:"تاكيس المدير الفني لوادي دجلة هو أفضل مدير فني في الدوري".





وتابع :"حسام البدري اتظلم ويجب عليه تغيير جلد المنتخب في الفترة المقبلة وعدم الاعتماد على الخبرات وخلق جيل جديد".





واختتم عبد العال تصريحاته قائلاً :"يجب على المنتخب الأول خوض مباريات ودية قوية بدلا من المباريات الضعيفة وبغض النظر عن الخسارة".