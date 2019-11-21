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"دور المتاحف كمؤسسة تعليمية".. ملتقى ثقافي بالمتحف الكبير

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:21 ص
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ملتقى ثقافي بالمتحف الكبير
ملتقى ثقافي بالمتحف الكبير
حسام زيدان
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نظمت إدارة التعليم بالمتحف المصري الكبير، الأربعاء ملتقًا تعليميًا ثقافيًا بالتعاون مع الجامعة المصرية اليابانية E-Just "دور المتاحف كمؤسسات تعليمية"، وذلك في إطار سعي المتحف المصري الكبير لتعميق أواصر الصلة مع المؤسسات التعليمية المحلية والدولية بهدف تبادل الخبرات الأكاديمية والعملية في مختلف المجالات المتعلقة بالدراسات التراثية والمتحفية.

وتضمن الملتقى ست محاضرات ألقاها متخصصون في علم المتاحف، وأثنى الحضور على فعاليات الملتقى الثقافية آملين أن تكون تلك الفعالية الحلقة الأولى من سلسلة ملتقيات ثقافية مقبلة بهدف بناء قدرات الباحثين الأكاديميين والعاملين بمجال المتاحف.

والمتحف المصري الكبير هو المشروع الطموح لمصر، والذي ينتظر العالم أجمع افتتاحه، والذي تقرر في نهايات 2020، وقد وضع حجر أساس المتحف المصري الكبير فى فبراير 2002، وفي مؤتمر صحفى دولي تم الإعلان عن المسابقة المعمارية الدولية لتصميم المتحف المصرى الكبير ليكون أكبر متحف للآثار المصرية فى العالم بجوار هضبة الأهرام بالجيزة.

ويطل المتحف على هضبة أهرامات الجيزة، وأهرام الجيزة تقع على هضبة الجيزة في محافظة الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل، بنيت قبل حوالي 25 قرنا قبل الميلاد، ما بين 2480 و2550 ق، م وهي تشمل ثلاثة أهرام هي خوفو، خفرع ومنقرع، وهي مقابر ملكية كل منها يحمل اسم الملك الذي بناه وتم دفنه فيه، والبناء الهرمي هنا هو مرحلة من مراحل تطور عمارة المقابر في مصر القديمة.
"دور المتاحف كمؤسسة تعليمية".. ملتقى ثقافي بالمتحف الكبير
"دور المتاحف كمؤسسة تعليمية".. ملتقى ثقافي بالمتحف الكبير
"دور المتاحف كمؤسسة تعليمية".. ملتقى ثقافي بالمتحف الكبير
"دور المتاحف كمؤسسة تعليمية".. ملتقى ثقافي بالمتحف الكبير
"دور المتاحف كمؤسسة تعليمية".. ملتقى ثقافي بالمتحف الكبير
"دور المتاحف كمؤسسة تعليمية".. ملتقى ثقافي بالمتحف الكبير
"دور المتاحف كمؤسسة تعليمية".. ملتقى ثقافي بالمتحف الكبير
"دور المتاحف كمؤسسة تعليمية".. ملتقى ثقافي بالمتحف الكبير
"دور المتاحف كمؤسسة تعليمية".. ملتقى ثقافي بالمتحف الكبير
"دور المتاحف كمؤسسة تعليمية".. ملتقى ثقافي بالمتحف الكبير
"دور المتاحف كمؤسسة تعليمية".. ملتقى ثقافي بالمتحف الكبير
"دور المتاحف كمؤسسة تعليمية".. ملتقى ثقافي بالمتحف الكبير
"دور المتاحف كمؤسسة تعليمية".. ملتقى ثقافي بالمتحف الكبير
"دور المتاحف كمؤسسة تعليمية".. ملتقى ثقافي بالمتحف الكبير
"دور المتاحف كمؤسسة تعليمية".. ملتقى ثقافي بالمتحف الكبير
"دور المتاحف كمؤسسة تعليمية".. ملتقى ثقافي بالمتحف الكبير
"دور المتاحف كمؤسسة تعليمية".. ملتقى ثقافي بالمتحف الكبير
"دور المتاحف كمؤسسة تعليمية".. ملتقى ثقافي بالمتحف الكبير
"دور المتاحف كمؤسسة تعليمية".. ملتقى ثقافي بالمتحف الكبير
"دور المتاحف كمؤسسة تعليمية".. ملتقى ثقافي بالمتحف الكبير
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الكلمات المفتاحية

وزارة الاثار مقابر مصر المتحف المصري الكبير اثار مصر

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