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عاجل.. أول رد من سما المصري على منتقدي ظهورها بالحجاب في القاهرة السينمائي
الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:16 ص
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سعد نبيل
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خرجت الفنانة سما المصري، عن صمتها بعد الهجوم الشديد الذي تعرضت له بعد دخولها مهرجان القاهرة السينمائي والمنظم بساحة دار الأوبرا المصرية.
وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ"سما المصري"، وهي توضح حقيقة ارتدائها للحجاب، بعد أن تم من منعها من الدخول.
وقالت الفنانة، من خلال الفيديو: "يا جماعة انا رحت مهرجان القاهرة السينمائي بالحجاب زي ما انتو شايفين كدا.. ياريت محدش يسألني لابسة الحجاب لية؟ أنا حره ألبس اللي البسه، ودي مساله حرية شخصية، وانا شكلي كيوت بالحجاب".
وقدم حفل الافتتاح، الفنانون خالد الصاوي، ودينا الشربيني، وأحمد داوود، وأخرجه هشام فتحي، ويشهد عرض فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما منح المهرجان جائزة فاتن حمامة التقديرية، في حفل الافتتاح، لكلا من المخرج شريف عرفة، والممثل وكاتب السيناريو ومخرج الرسوم المتحركة تيري جيليام، ، إلى جانب منح جائزة فاتن حمامة للتميز للفنانة المصرية منة شلبي.
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