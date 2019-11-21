عاجل.. أول رد من سما المصري على منتقدي ظهورها بالحجاب في القاهرة السينمائي

خرجت الفنانة سما المصري، عن صمتها بعد الهجوم الشديد الذي تعرضت له بعد دخولها مهرجان القاهرة السينمائي والمنظم بساحة دار الأوبرا المصرية.





وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ"سما المصري"، وهي توضح حقيقة ارتدائها للحجاب، بعد أن تم من منعها من الدخول.





وقالت الفنانة، من خلال الفيديو: "يا جماعة انا رحت مهرجان القاهرة السينمائي بالحجاب زي ما انتو شايفين كدا.. ياريت محدش يسألني لابسة الحجاب لية؟ أنا حره ألبس اللي البسه، ودي مساله حرية شخصية، وانا شكلي كيوت بالحجاب".



