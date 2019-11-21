بعد تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020.. أحمد ياسر ريان يدخل تاريخ الساحرة المستديرة

حسم منتخب مصر الأوليمبي تأهله رسميًا إلي أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعدما حقق انتصارًا ثمينًا على حساب منتخب جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، كما تأهل منتخبنا الوطني أيضا للمباراة النهائية للبطولة الإفريقية وسوف يواجه منتخب كوت ديفوار.





طريق منتخب مصر حتي التأهل إلي أولمبياد طوكيو 2020:





لم يكن طريق منتخب مصر إلي أولمبياد طوكيو 2020 مفروشًُا بالورود، بل واجه عدة صعوبات، حيث وقع المنتخب في مجموعة قوية ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا المؤهلة للأولمبياد، لكن لاعبونا كانوا علي قدر المسؤولية، وحققوا 3 انتصارات متتالية علي حساب مالي 1-0، غانا 3-2، الكاميرون 2-1 وحصدوا العلامة الكاملة، وتأهل منتخبنا لملاقاة جنوب إفريقيا في الدور نصف النهائي وفاز عليه بنتيجة 3-0 ليصعد لنهائي البطولة ويتأهل للأولمبياد للمرة الثانية عشر في تاريخه بعد (1920، 1924، 1928، 1936، 1948، 1952، 1964، 1980، 1984، 1992، 2012).





أحمد ياسر ريان يدخل تاريخ الساحرة المستديرة:





سجل بعض نجوم منتخب مصر وشوقي غريب المدير الفني للفراعنة بعض الأرقام القياسية والغير مسبوقة بعد التأهل إلي دورة الألعاب الأوليمبية القادمة في اليابان 2020، ومن هؤلاء النجوم أحمد ياسر ريان مهاجم الجونة، والذي حقق انجازًا تاريخيًا بعد تأهله رفقة المنتخب الأوليمبي إلي الدورة الأوليمبية القادمة.





وأصبح أحمد ياسر ريان أول لاعب مصري في التاريخ يتأهل للأولمبياد هو ووالده ياسر ريان نجم الأهلي السابق.





وشارك ياسر ريان نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق في أولمبياد برشلونة 1992 وحصل منتخبنا وقتها على المركز الثالث في البطولة، والآن جاء ولده "أحمد" ليكرر نفس الإنجاز بعد سنوات طويلة، ويصعد رفقة منتخب الفراعنة إلي أولمبياد طوكيو 2020 ولكن بأحلام وطموحات أكبر لتحقيق انجاز تاريخي ورفع اسم مصر عاليًا في المحفل الدولي.





وسجل أحمد ياسر ريان هدفًا وحيدًا مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، وجاء في شباك منتخب غانا في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات والتي انتهت بفوز منتخب الفراعنة 3-2.





موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا:





يواجه منتخب مصر الأوليمبي نظيره منتخب كوت ديفوار يوم 22 نوفمبر الجاري على ستاد "القاهرة" ضمن المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل عبر قنوات بي إن سبورتس وقناة تايم سبورتس.



