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أستاذ بالقصر العيني يكشف حقيقية خطورة عملية الليزك على العين (فيديو)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:51 ص
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تعبيرية
تعبيرية
كساب أحمد
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علق الدكتور رياض شلش، أستاذ الطب وجراحة العيون بالقصر العيني، على تحذير بعض الخبراء من عملية الليزك التصحيح النظر، قائلًا:" مش عارف مين الخبراء اللي حذروا من العملية دي، أنا ما شفتهمش". 

وأضاف "شلش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أنه المسؤول السابق في ادارة الغذاء والدواء الأمريكية الذي حذر من هذه العملية، كان مراقبًا في الادارة، ولم يكن مسؤولًا.

وتابع أن هذه العملية أمنة تمامًا، وتم اجرئها لملايين الأشخاص، ولا يوجد فيها أي مشكلة، معقبًا: "المشكلة لو العملية اتعلمت للشخص الخطأ، أو اتعملت بشكل خطأ، لكن لو أتعلمت مظبوط، ميش أي مشاكل من أي نوع".

ولفت إلى أن المريض قد يحدث له جفاف بشكل مؤقت بعد العملية، وهذا الأمر ناتج من قطع العصب أثناء اجراء العملية، وعودة هذه الاعصاب لطبيعتها في حاجة لفترة تتراوح ما بين 3 لـ6 شهور.

وأضاف: "لو المريض لديه جفاف من البداية، فليس من المفترض أن يتم اعداد له عملية الليزك، العملية دي مش لأي حد، لازم العملية تعمل على جهاز جديد، الأجهزة بتاعة العملية زي أجهزة الكومبيوتر، بعد 3 سنين مش بيتنفع".
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عمليات القصر العيني الطب اخبار

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