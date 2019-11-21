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أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية اليوم الخميس 21-11-2019
الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:10 ص
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الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات الأجنبية في مصر
تباين أداء العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن ارتفع سعر الجنيه المصري الارتفاع أمام العملات الأجنبية أمس، لتستفاد العملة المحلية من قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1 % يوم الخميس الماضي ، ولايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي بالرغم من تباين الأداء في أداء سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، ومن ضمن أبرز العملات المتراجعة هو هبوط الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة .
اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري
متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0480 جنيهًا للشراء 16.1685 جنيهًا للبيع
متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم
اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.7411 جنيهًا للشراء 17.8808 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.6923 جنيهًا للشراء 20.8558 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.1677 جنيهًا للشراء 16.2923 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.7922 جنيهًا للشراء 14.9060 جنيهًا للبيع
اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم
ريال سعودي 4.2722 جنيهًا للشراء 4.3115 جنيهًا للبيع
سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم
دينار كويتي 52.8226 جنيهًا للشراء 53.2718 جنيهًا للبيع
سعر الدرهم الإماراتى اليوم
درهم اماراتى 4.3686 جنيهًا للشراء 4.4022 جنيهًا للبيع
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم
اليوان الصيني 2.2810 جنيهًا للشراء 2.2985 جنيهًا للبيع
متوسط أسعار العملات اليوم فى مصر
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
دولار أمريكي
|
16.0480
|
16.1685
|
يورو
|
17.7411
|
17.8808
|
جنيه إسترليني
|
20.6923
|
20.8558
|
فرنك سويسري
|
16.1677
|
16.2923
|
100 ين ياباني
|
14.7922
|
14.9060
|
ريال سعودي
|
4.2791
|
4.3115
|
دينار كويتي
|
52.8226
|
53.2718
|
درهم اماراتي
|
4.3686
|
4.4022
|
اليوان الصيني
|
2.2810
|
2.2985
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