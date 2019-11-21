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أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية اليوم الخميس 21-11-2019

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:10 ص
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اسعار العملات الأجنبية
اسعار العملات الأجنبية
الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات الأجنبية في مصر

تباين أداء العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن ارتفع سعر  الجنيه المصري الارتفاع أمام العملات الأجنبية أمس، لتستفاد العملة المحلية من قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1 % يوم الخميس الماضي ، ولايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي  بالرغم من تباين الأداء في أداء سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، ومن ضمن أبرز العملات المتراجعة هو هبوط الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة .


اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري

متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم 
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0480 جنيهًا للشراء 16.1685 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم 
اصبح سعر 1 يورو  يساوي 17.7411 جنيهًا للشراء 17.8808 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.6923 جنيهًا للشراء 20.8558 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.1677 جنيهًا للشراء 16.2923 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.7922 جنيهًا للشراء 14.9060 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 
ريال سعودي 4.2722 جنيهًا للشراء 4.3115 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم 
دينار كويتي 52.8226 جنيهًا للشراء 53.2718 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم 
درهم اماراتى 4.3686 جنيهًا للشراء 4.4022 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم 
اليوان الصيني 2.2810 جنيهًا للشراء 2.2985 جنيهًا للبيع

متوسط أسعار العملات اليوم فى مصر 

العملة

شراء

بيع

دولار أمريكي

16.0480

16.1685

يورو

17.7411

17.8808

جنيه إسترليني

20.6923

20.8558

فرنك سويسري

16.1677

16.2923

100 ين ياباني

14.7922

14.9060

ريال سعودي

4.2791

4.3115

دينار كويتي

52.8226

53.2718

درهم اماراتي

4.3686

4.4022

اليوان الصيني

2.2810

2.2985



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