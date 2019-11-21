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عاجل.. انقلاب "أتوبيس نقل عام" في قها ووقوع مصابين

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:16 ص
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سيارة نقل
سيارة نقل
محمد نبيل
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شهد الطريق الزراعي "القاهرة – الإسكندرية" بمحافظة القليوبية، حادث تصادم "أتوبيس" نقل عام مع سيارة نقل، أمام كوبري قها باتجاه القاهرة، ما أدى إلى انقلاب "الأتوبيس" بالزراعات بجوار الطريق، وإصابة 3 أشخاص.

وتلقى اللواء طارق عجيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إيهاب مرزوق، مدير مرور القليوبية، بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس نقل عام، وسيارة نقل، على الطريق الزراعي أمام كوبري قها، نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد سائق الأتوبيس، ما أدى إلى انقلاب الأتوبيس في الزراعات بجوار الطريق، وإصابة 3 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى قليوب المركزي.

وعلى الفور انتقل رئيس مباحث مرور القليوبية لموقع الحادث، وجار رفع آثار التصادم، والحفاظ على سير الطريق الزراعي، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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الكلمات المفتاحية

حادث مرور حادث انقلاب اتوبيس

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