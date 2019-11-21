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إحالة 30 طبيب للتحقيق في كفر الدوار (صور)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:12 ص
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اللواء أحمد مرزوق أثناء الزيارة
اللواء أحمد مرزوق أثناء الزيارة
إسلام أمين
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قام اللواء أحمد مرزوق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بالمرور المفاجئ مساء الأربعاء على مستشفى كفر الدوار العام "الشاملة"، وتابع سير العمل بالمستشفى ومدى تواجد الأطباء وأطقم التمريض لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى.


وقرر رئيس مدينة كفر الدوار إحالة ٣٠ طبيب وممرضة للتحقيق، بسبب الغياب عن العمل خلال الأوقات الرسمية، وشدد على ضرورة تواجد الأطباء خلال النوباتجية الليلية، وكذلك تسهيل الإجراءات على المرضى المترددين على المستشفى.


كما تفقد "مرزوق" قسم الطوارئ بالمستشفى وعددًا من الأقسام الداخلية، ووجه بضرورة الإهتمام بمستوى النظافة، فيما التقى عددًا من المرضى ومرافقيهم، للإطمئنان على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية دون وجود معوقات.
إحالة 30 طبيب للتحقيق في كفر الدوار (صور)
إحالة 30 طبيب للتحقيق في كفر الدوار (صور)
إحالة 30 طبيب للتحقيق في كفر الدوار (صور)
إحالة 30 طبيب للتحقيق في كفر الدوار (صور)
إحالة 30 طبيب للتحقيق في كفر الدوار (صور)
إحالة 30 طبيب للتحقيق في كفر الدوار (صور)
إحالة 30 طبيب للتحقيق في كفر الدوار (صور)
إحالة 30 طبيب للتحقيق في كفر الدوار (صور)
إحالة 30 طبيب للتحقيق في كفر الدوار (صور)
إحالة 30 طبيب للتحقيق في كفر الدوار (صور)
إحالة 30 طبيب للتحقيق في كفر الدوار (صور)
إحالة 30 طبيب للتحقيق في كفر الدوار (صور)
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الكلمات المفتاحية

كفرالدوار التحقيق أطباء

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