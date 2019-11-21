رئيس مصنع 200 الحربي يكشف لأول مرة أهم المنتجات العسكرية المصرية (فيديو)

قال اللواء يسري النمر، رئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربي، إن دبابة "m1n1 تم تصنيعها في مصر منذ بداية النشاط الإنتاج لمصنع 200 الحربي في 1992، ومنذ هذا التاريخ وهي المنتج الرئيسي للمصنع، لافتَا إلى أن هذه الدبابة هي دبابة القتال الرئيسية وهي أمريكية المنشأ.



وتابع "النمر"، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن مصر من أكبر الدول في العالم التي تمتلك هذه الدبابة، ويتم انتاج العديد من المنتجات العسكرية أو المنتجات التي تخدم المجتمع المدني، لافتَا إلى أن العمر الافتراضي لأي دبابة 30 عامًا، لكن القوات المسلحة المصرية من خلال تجديث وتطوير الدبابات، تتخطى المعدات هذا العمر.



وأضاف أن المصنع يصنع الكثير من المعدات العسكرية مثل دبابة النجدة m88، ومقطورات النقل العملاقة حمولة 70 طن، وتصنيع كافة أنواع المقطورات للأغراض المدنية، وتصنيع خزانات الوقود لكافة الاغراض المدينة لجمهورية مصر العربية، وأخيرًا تم الدخول في تصنيع المنشئات المعدنية للمناطق الصناعية، لصالح هيئة التنمية الصناعية.

