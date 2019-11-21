Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الدولار اليوم الخميس 21/11/2019.. والعملة الأمريكية تستعد للبيات الشتوي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:05 ص
Advertisements
أسعار الدولار
أسعار الدولار
أحمد الشيخ
Advertisements
اسعار الدولار اليوم

امتصت أسعار الدولار أثار قرار خفض سعر الفائدة ، لتعاود الاستقرار لتستعد العملة الأمريكية للدخول في البيات الشتوي والذى يستمر حتى منتصف الشهر المقبل مع اقتراب أعياد الكريسماس واحتفالات رأس السنة،  وتتابع بوابة الفجر سعر صرف الدولار لحظة بلحظة.


اسعار الدولار خلال 2019

سجلت خسائر  الدولار خلال العام الجاري نحو 16 % من قيمته في 2018، ولتسجل خسائر في شهر أكتوبر  بنحو 2.5 % ، وهو ما  يشير لعودة القوة للعملة المصرية لمستويات مارس 2017، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.


أسعار الدولار المتوقعة في 2020:

كشفت دراسة بحثية عن إن استقرار الجنيه المصري بالقرب من 16 دولاراً يعد عاملاً رئيسياً للمحافظة على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومن المتوقع أن يرتفع الجنيه أمام الدولار لمستوى 15.9 جنيه خلال الفترة ما بين الربع الأول والثاني من 2020.


سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس:
سجل سعر الدولار في البنك المركزي   16.16 جنيه للبيع  والشراء 16.04 جنيه ، وبلغ سعر الدولار اليوم في مصرف ابو ظبي نحو 16.07 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع،  وسجل في بنك البركة نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع،  وبلغ في بنك مصر ايران نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنوك كل من البنك الاهلى  والبنك العربي الافريقي  وبنك عودة  والبنك المصري الخليجي ليسجل 16.05 جنيه للشراء  و16.15 جنيه للبيع،  وفي بنوك  المصري الخليجي  والأهلى اليوناني والاهلي وبنك مصر والمصرف المتحد  16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، في حين سجل بالبنك التجاري الدولى نحو 16.04 جنيه للشراء و16.14 جنيه للبيع.


أسعار الدولار في البنوك المصرية

البنك

اسعار شراء الدولار

اسعار بيع الدولار

اسعار الدولار في البنك المركزي

16.048

16.1685

اسعار الدولار في بنك مصر

16.05

16.15

اسعار الدولار في البنك الأهلي

16.05

16.15

اسعار الدولار في بنك القاهرة

16.05

16.15

اسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.05

16.15

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.04

16.14

اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16.07

16.16

اسعار الدولار في بنك عودة

16.05

16.15



Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر الدولار مقابل اليورو سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار بنك مصر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار اليوم سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه الدولار اليوم الدولار البنك الاهلي اسعار الدولار اليوم اسعار الدولار أسعار العملات سعر صرف الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد من سما المصري على منتقدي ظهورها بالحجاب في القاهرة السينمائي

منذ 35 دقيقة

أخبار برشلونة: البرسا يغدر بفالفيردي ويحدد بديله وميسي يطرد نجم الفريق ونيمار يخون برشلونة مجددًا ورحيل لاعب جديد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الفجر الرياضي يكشف عن الثلاثي الأقرب لقيادة الفراعنة في أولمبياد 2020

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

كيف تحجز مقعداً عبر موقع تذكرتي tazkarti لمشاهد مباراة منتخب مصر بنهائي أمم إفريقيا تحت 23؟

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ حوالي 15 ساعة

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

بِعلم ميسي.. برشلونة يخون فالفيردي ويتفق مع المدرب الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار ريال مدريد: بنزيما يُقرب الريال من الصفقة المُدمرة وخليفة رونالدو على رادار الملكي ورصد مبلغا خرافيا لضم "الصخرة"

منذ ساعة و نصف

عاجل.. خطوة جديدة من الأهلي لضم رمضان صبحي نهائياً

منذ حوالي 3 ساعات

أولى طلبات مورينيو.. توتنهام يتحرك لضم نجم ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ أقل من نصف ساعة

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ حوالي 11 ساعة

مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من شركة "تذكرتي" بشأن مباراة مصر في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عام Tazkarti

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار في البنوك اليوم 20-9-2018 والعملة الأمريكية تستقر مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الخميس 29-11-2018 والعملة الأمريكية تواصل الاستقرار

سعر الدولار اليوم السبت 8-12-2018 في البنوك الرسمية والبنك الاهلى والعملة الأمريكية تستقر أمام الجنيه

اسعار الدولار اليوم الجمعة 20/9/2019.. والعملة الأمريكية تفقد 150 قرش

اسعار الدولار اليوم الخميس 10/10/2019.. واستقرار في سعر العملة الأمريكية

اسعار الدولار اليوم الإثنين 14/10/2019.. والعملة الأمريكية تواصل التراجع

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:25 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

عاجل.. أول رد من سما المصري على منتقدي ظهورها بالحجاب في القاهرة السينمائي

12:16 ص

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

05:50 م

أخبار ريال مدريد: بنزيما يُقرب الريال من الصفقة المُدمرة وخليفة رونالدو على رادار الملكي ورصد مبلغا خرافيا لضم "الصخرة"

11:18 م

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

09:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status