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مصطفى الفقي: رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي أعاد الروح المصرية في القارة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:55 ص
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مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
أمنية فوزي
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن مصر استثمرت رئاستها للاتحاد الإفريقي لمدة عام في تحقيق أهدافها.


وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، في برنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي عزز موقف مصر في القارة، وأعاد الروح المصرية في إفريقيا.


وأكد المحلل السياسي، أن القارة الإفريقية هي الداعم الحقيقي لمصر، وأنه لأول مرة يهتم رئيس الاتحاد الإفريقي بالتنمية في العديد من المجالات مثلما فعل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن مصر قدمت مساعدات لإفريقيا للقضاء على فيروس "سي"، والاستفادة من التجربة المصرية.
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مصطفى الفقي مصر افريقيا اخبار

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