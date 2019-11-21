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أطفال العالم يلتقون مصر 2019".. الشباب تحتفل بعيدهم

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:18 ص
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مهرجان عيد الطفولة
مهرجان عيد الطفولة
أسماء قورة
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يحتفل العالم في 20 من نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للطفل، بهدف تعزيز الترابط الدولي، والتوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم وذلك بحسب توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1954 بأن تقيم جميع البلدان يومًا عالميًا للطفل يحتفل به بوصفه يومًا للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال.


وتهتم جميع الوزارات على نطاق مصر باليوم العالمي للطفل بتنظيم مهرجانات واحتفالات للطفل ليصبح بمثابة تذكرة للبالغين باحترام حقوق الطفل 


* الشباب والرياضة تنظم مهرجان "أطفال العالم يلتقون مصر 2019"

نظمت وزارة الشباب والرياضة اليوم فعاليات مهرجان عيد الطفولة والذى أقيم تحت شعار "أطفال العالم يلتقون مصر ٢٠١٩" بمشاركة أطفال من ١٦ دولة للمرحلة السنية من 12 إلى 17 سنة.



وشمل المهرجان مجموعة مختلفة من الفعاليات تتضمن الورش الفنية والثقافية في الموسيقى، الغناء، الأداء الحراكي حلقة الطبول، مسرح عرائس، يوم رياضي، ندوات عن السلام بالاضافة إلى مجموعة من الفعاليات الترفيهية والسياحية لمعالم القاهرة والجيزة.


* هدف المهرجان:

ويأتي عقد وزارة الشباب والرياضة للمهرجان، تنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 من خلال برامج لشرائح مختلفة من النشء مواطني الغد.


ويهدف إلى تقديم رسالة سلام من أطفال العالم من أرض مصر، بالاضافة إلى مشاركة الأطفال في التوقيع على العريضة التي أطلقتها منظمة اليونيسيف والتي ستسلم لقادة العالم لمطالبتهم الالتزام بإعمال حقوق كل طفل والإقرار أن تلك الحقوق غير قابلة للتفاوض كما يهدف المهرجان إلى التواصل الفكري بين أطفال العالم بمختلف هواياتهم.


* مصر تستقبل وفود 21 دولة للمشاركة في المهرجان:

واستقبلت الوزارة منذ أيام الوفود المشاركة حول العالم ضمن فعاليات مهرجان عيد الطفولة وهم"المكسيك، الهند، أوكرانيا، بولندا، تونس، رومانيا، سيريلانكا فلسطين، مصر، سوريا،المغرب، الجزائر، الأردن، اليمن، بنجلادش، الصين، إيطاليا،العراق، باكستان، اندونسيا، السودان"


إقرأ وأكتب عن السلام" أبرز فعاليات مهرجان أطفال العالم 

ونظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع نادي يونسكو بناة المستقبل ومدرسة حتب الدولية،اليوم الأربعاء، ورشة عمل عن "السلام" ضمن فعاليات مهرجان عيد الطفولة " 


* فاعليات "أطفال العالم يلتقون مصر 2019"

نظمت مديرية الشباب والرياضة ب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، احتفالية خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وعيد الأقصر القومي وأعياد الطفولة، بالصالة المغطاة بنادي المدينة المنورة بمدينة الأقصر.


شهد الاحتفالية، المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وشملت عروضا فنية وغنائية ورياضية قدمها طلائع الشباب والرياضة وأطفال المدارس وأعضاء الأندية ومراكز الشباب بالمحافظة، كما شارك في الاحتفالية، مجموعة كبيرة من ذوي القدرات الخاصة والأطفال والطلائع والموهوبين وفرق الكورال الذين قدموا عروضًا فنية وغنائية لاقت استحسان الحاضرين.


وقال حفني بركات، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، إن المديرية تقوم بالعديد من الأنشطة والفعاليات التي تستهدف تنمية الأطفال والنشء والمواهب وصقل مهارات الطلائع، لافتا إلى أن مديرية الشباب والرياضة تشارك المواطنين وأهالي الأقصر في المناسبات المختلفة، معربًا عن تقديره لجهود وزير الشباب والرياضة ومحافظ الأقصر لدعم الأنشطة الشبابية والرياضية بالمحافظة.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الشباب والرياضة اليوم العالمى للطفل

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