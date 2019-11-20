منافسو منتخب مصر الأوليمبي المحتملين في أولمبياد طوكيو 2020

نجح منتخب مصر الأوليمبي في التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020)، بعدما تغلب على منتخب جنوب إفريقيا 3 – 0 في لقاء الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، ليصعد لملاقاة منتخب كوت ديفوار في المباراة النهائية للبطولة، ويصعد للأولمبياد للمرة الثانية عشر في تاريخه.





وانضم منتخب مصر إلي 7 منتخبات سبقته إلي أولمبياد طوكيو 2020 هم: اليابان "المستضيف"، فرنسا، ألمانيا، رومانيا، إسبانيا، نيوزلندا، كوت ديفوار، ويتبقي 8 منتخبات ستتأهل للأولمبياد ستتحدد لاحقًا، بواقع منتخب إفريقي (غانا أو جنوب إفريقيا)، و3 منتخبات آسيوية، ومنتخبين من أمريكا الشمالية، ومنتخبين من أمريكا الجنوبية.





منتخب مصر خارج التصنيف الأول في أولمبياد (طوكيو 2020)





لن يتواجد منتخب مصر ضمن التصنيف الأول للمنتخبات المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك وفقًا للنظام الذي أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتحديد تصنيف منتخبات الأولمبياد، والذي يتم وفقًا لنتائجها خلال آخر خمسة دورات أوليمبية من 2000 وحتي 2016 بواقع (3 نقاط للفوز – نقطة للتعادل – صفر للخسارة)، علي أن يتم احتساب 100% من نقاط كل منتخب في 2016، 80% في 2012، 60% في 2008، 40% في 2004، 20 في 2002 وبناءًا علي ذلك يكون ترتيب المنتخبات المتأهلة حتي الآن:





ترتيب المنتخبات المتأهلة لـ"طوكيو 2020" وفقًا لنظام التصنيف:





- اليابان (مستضيف البطولة)





1- ألمانيا (12 نقطة)

2- كوت ديفوار (3.6 نقطة)

3- إسبانيا (3.4 نقطة)

4- مصر (3.2 نقطة)

5- نيوزلندا (1.4 نقطة)

6- فرنسا (0 نقطة)

7- رومانيا (0 نقطة)





بناءًا على هذا التصنيف يكون منتخب مصر في المركز الرابع وفقًا لعدد النقاط الذي حصل عليها، ولكنه يخرج من التصنيف الأول حتي في حالة تفوقه علي المنتخبات الثمانية التي ستتأهل فيما بعد، وذلك لتواجد منتخب اليابان مستضيف البطولة والذي سوف يترأس المجموعة الأولي وفقًا للوائح.





منافسو مصر المحتملين في أولمبياد طوكيو 2020:





منتخب مصر بهذا قد يتواجد ضمن مجموعة منتخب اليابان "مستضيف البطولة" والذي ضمن تواجده على رأس مجموعة.





ولن يتواجد منتخب مصر مع كوت ديفوار في مجموعة واحدة، خاصة وأن اللوائح تمنع تواجد منتخبين من قارة واحدة في نفس المجموعة، وينطبق الأمر على المنتخب الإفريقي الثالث الذي سيتأهل لاحقًا ويتنافس عليه (جنوب إفريقيا – غانا).