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البورصة الأمريكية تغلق على تراجع بقيادة "أبل و"كاتربيلر"
الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:21 م
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الفجر الاقتصادي
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أغلقت البورصة الأمريكية على تراجع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بقياد سهما "أبل و"كاتربيلر" الذين هبطا بنحو 1 %.
وهبط مؤشر "داو جونز الصناعي بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 27821.09 نقطة .
وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.4 بالمائة ليسجل 3108.3 نقطة، وهبط مؤشر "ناسداك" بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 8526.7 نقطة.
واستقر مؤشر الدولار الرئيسي عند 97.906.
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