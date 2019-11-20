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البورصة الأمريكية تغلق على تراجع بقيادة "أبل و"كاتربيلر"

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:21 م
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البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
الفجر الاقتصادي
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أغلقت البورصة الأمريكية على تراجع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بقياد سهما "أبل و"كاتربيلر" الذين هبطا بنحو 1 %.

وهبط مؤشر "داو جونز الصناعي بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 27821.09 نقطة .

وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.4 بالمائة ليسجل 3108.3 نقطة، وهبط مؤشر "ناسداك" بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 8526.7 نقطة.

واستقر مؤشر الدولار الرئيسي عند 97.906.
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الكلمات المفتاحية

سهم كاتربلير سهم أبل البورصة الأمريكية

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