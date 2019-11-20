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جمال عبدالرحيم: غدًا "الصحفيين الأفارقة" يختتم دورة تدريبية بمشاركة 25 دولة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:19 م
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جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين
جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين
ميسون أبو الحسن
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ينظم اتحاد الصحفيين الأفارقة، برئاسة الكاتب الصحفي محفوظ الأنصاري، ظهر غدٍ الخميس، احتفالًا لتكريم الصحفيين المشاركين في الدورة التدريبية التي  نظمها الاتحاد، بمشاركة 25 صحفيًا من مختلف الدول الأفريقية، خلال الفترة من 2 إلى 21 نوفمبر الجاري بالقاهرة.


وتأتي الدورة بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، ونقابة الصحفيين برئاسة الدكتور ضياء رشوان.

 

 ويشارك في الاحتفال الكاتب الصحفي محفوظ الأنصاري رئيس اتحاد الصحفيين الأفارقة، والكاتب الصحفي مكرم محمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، بالإضافة إلى مساعد وزير الخارجية.

 

وصرح جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، بأن الدورة التدريبية التي نظمها الاتحاد، شارك فيها 25 صحفيًا يمثلون دول: "مصر، المغرب، جنوب أفريقيا، زيمبابوي، السودان، جيبوتي، أوغندا، بنين، أنجولا، جامبيا، كوت ديفوار، جنوب السودان، بوركينا فاسو، نيجيريا، إثيوبيا، النيجر، بوتسوانا، ليسوتو، كينيا، سوازيلاند، الكاميرون، الكونغو برازافيل،  ناميبيا، موزمبيق، ناميبيا، السنغال".

 

وقال وكيل أول النقابة في تصريحات لـ"الفجـر"، إن نقابة الصحفيين كانت قد استضافت الوفد المشارك في الدورة التدريبية الصحفيين يوم الخميس الماضي، وأهدت شهادات تقدير لهم، وذلك في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط نقابة الصحفيين المصريين والصحفيين الأفارقة. 

 

يذكر أن نقابة الصحفيين المصريين هي التي أنشأت اتحاد الصحفيين الأفارقة في عهد نقيب الصحفيين الراحل عبدالمنعم الصاوي عام 1974، وظل رئيسًا للاتحاد حتي وفاته عام 1984.

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الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين مكرم محمد محفوظ الأنصاري جمال عبدالرحيم الفجر اتحاد الصحفيين الأفارقة

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