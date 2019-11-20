"لو رخصتك الخاصة اتسحبت".. تعرف على الطرق القانونية لاسترجاعها بأقصى سرعة



لذا تقدم "الفجر" لقرائها طريقة استرجاع الرخصة في حال تم سحبها من قبل إدارة المرور، وذلك في السطور التالية.



1- مجرد أن يتم سحب الرخصة يحدد في الإيصال مدة تتراوح من 48 ساعة إلى أسبوع لاستلام الرخصة من إدارة المرور.

2-وبعد انتهاء المهلة المحددة بالإيصال يتوجه السائق إلى شباك الرخص المسحوبة بالمرور للتأكد من وصول الرخصة الخاصة به.

3-في حال وصول الرخصة سيتم كتابة رقم الصادر وتصوير تقرير السحب ثم يدفع السائق ثمن المخالفة في النيابة ويستعيد رخصته.

4-أما في حال عدم وصولها سيدون في التقرير أنها لم ترد ثم تحصل من النيابة على تصريح بالسير لمدة أسبوع أسبوعين.

5-بعد انتهاء المدة سيتم إعادة نفس الخطوات، مع العلم أن السائق يمنح مهلة 4 أسابيع من تاريخ سحب الرخصة لاستردادها، وفي حال عدم وصول الرخصة بعد المدة المحددة له يمكن تجديد الإيصال الخاص بسحب الرخصة لمدة 7 أيام أخرى لحين استعادة الرخصة الأصلية أو استخراج رخصة جديدة بدل فاقد.

يتعرض الكثير منا يوميًا لمواقف سحب رخصة القيادة بسبب المخالفات المرورية المختلفة، وبالتالي يواجه السائق صعوبة في استعادتها بسبب الإجراءات الروتينية المتعددة في المنشآت الحكومية فيصعب عليه الحصول عليها لفترة طويلة.