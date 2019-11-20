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"الإنترنت في القرى هيكون زي القاهرة".. خبير يكشف مزايا القمر "طيبة 1" (فيديو)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:20 م
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قمر صناعي
قمر صناعي
كساب أحمد
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قال الدكتور طارق شامخ، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية بالمصرية لاتصالات سابقًا، إن قمر "طيبة 1" كبير ويصل وزنه لـ5.6 طن، وعمره الافتراضي أكثر من 15 عامًا، ويعد أول قمر ستطلقه مصر خاص بالإتصالات، وسيتيح تقديم خدمة الاتصالات والإنترنت في المناطق النائية، ويغطي بعض الدول المحيطة بمصر، معقبًا: "خدمة الانترنت والاتصالات هتكون في المناطق النائية والقرى زي القاهرة".

ولفت "شامخ"، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، إلى أن المواطن إذا كان لديه انترنت من خلال الألياف الضوئية "الفايبر" فسيكون أسرع، لافتَا إلى أن الهدف من هذا القمر ادخال خدمة الإنترت والاتصالات للمناطق المحرومة.

وأشار إلى أن هذا القمر سيكون بديلًا للشبكة الأرضية في حالة الكوارث، معقبًا: "لو حصل قطع كامل للاتصالات والانترنت الأرضية، فهذا القمر سيكون بديلا، لكن شبكة الألياف الضوئية الأرضية ستكون أسرع من الستاليت".


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