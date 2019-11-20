عاجل.. "جنبلاط" يعلن رفض حزبه المشاركة في الحكومة المقبلة

أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط، مياء اليوم الأربعاء، رفض حزبه المشاركة في الحكومة المقبلة، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وكان راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، رئيس حركة "النهضة"، قد صرح في وقت سابق من اليوم، أن الحركة لن تشارك في حكومة يشارك فيها حزب "قلب تونس"، الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق نبيل القروي.





وقال رئيس البرلمان التونسي، في تصريح صحفي عقب لقاء برئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، في قصر الضيافة بقرطاج، إنه "لمس لدى الجملي رغبة في تكوين حكومته بأقرب وقت ممكن، وفهم منه خلال اللقاء توفر حظوظ كبيرة لدعم الحكومة المقترحة في البرلمان"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء التونسية.





واعتبر الغنوشي، أن اللقاء الأولي الذي جمعه برئيس الحكومة المكلف كان "إيجابيا"، مشيرا إلى أنه لم يتم خلاله التطرق إلى التفاصيل بشأن الحقائب والمواقع.





ولفت رئيس حركة "النهضة"، إلى أن رئيس الحكومة المكلف قدم لوفد حركة النهضة صورة عامة عن اتصالاته بالأحزاب المعنية وبالمنظمات الوطنية، وعبر عن تفاؤله بردود أفعال الأحزاب التي تحاور معها، والتي قال إنها "أبدت الاستعداد للمشاركة في الحكومة لكن على أساس برنامج".





وشرع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، في مشاورات مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة عقب الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 6 أكتوبر الماضي. وقال إنه "لن يستثني أي حزب من هذه المشاورات".





وكانت حركة النهضة، الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجديد (52 مقعدا من جملة 217)، قد اختارت الحبيب الجملي؛ لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.