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آخرهم سما المصري.. 7 فنانات تعمدن استغلال الحجاب لتسليط الضوء عليهن

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:17 م
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سهير رمزي
سهير رمزي
لمياء علي
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تلجأ الفنانات أحيانًا  لبعض التصرفات الغريبة، التي تصدم الجمهور وتجعلهم يتساءلون دائمًا، وبذلك تسلط عليهم الأضواء ويعودوا إليها من جديد.

ومن أكثر الأشياء التي تثير الجدل في الوسط الفني، هي الظهور بالحجاب، لأنه غير مألوف بين النجمات، ولذلك فبعضهن يلجأن له لإثارة الجدل والعودة إلى التريند مرة أخرى، سواء عن طريق ارتداءه أو خلعه.

وفي هذا التقرير، يرصد لكم الفجر الفني أبرز الفنانات اللاتي قررن استغلال الحجاب للفت الأنظار لهن.




سما المصري تشعل غضب السوشيال ميديا بارتداء الحجاب في مهرجان القاهرة السينمائي

وعلى غير المعتاد، فوجئ الجمهور بظهور سما المصري، بالحجاب في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 41، حيث ارتدت فستان أبيض ضيق كشف عن ملامح أنوثتها، ووضعت على شعرها حجاب فوشيا ومكياج ثقيل.

وكانت إطلالتها متناقضة مع الحجاب، بسبب ضيق الفستان وكشفه لمفاتن جسدها، وهذا ماعرضها لتهمة تعمد الاستخفاف بالحجاب وإهانته من قبل رواد السوشيال ميديا الذين استشاطوا غضبا منها.

صابرين تخلع الحجاب وتظهر بالشعر الأشقر

ومنذ أيام قليلة، لم يختفي اسم الفنانة صابرين من محركات البحث بجوجل وقوائم التريند، وذلك بعدما نشرت صورة لها لأول مرة بدون غطاء شعر وظهرت بلون شعرها الحقيقي بعدما كانت تتعمد الظهور بالتربون خلال السنوات الماضية.

رد صابرين للدفاع عن نفسها

ودافعت صابرين عن نفسها أمام هذا الهجوم الجماهيري، وقالت إنها لم تكن محجبة من الأساس ولكن كانت فقط محتشمه وتريد أن ترتدي التربون لاعجابها بالستايل الخاص به.

شهيرة وسهير رمزي

أثارت كلًا من شهيرة وسهير رمزي حالة من الجدل الشديد منذ فترة طويلة، بعدما ظهر الثنائي بدون حجاب بعد ارتدائه لمدة سنوات طويلة.

وقالت سهير رمزي إنها قررت خلعه لأن ظهورها به كان نوع من الاحتشام فقط.

شريهان

وتعمدت الفنانة الاستعراضية شريهان الظهور بالحجاب أكثر من مرة عبر حسابها بموقع انستجرام، وتركت حيرة كبيرة في نفوس محبيها وقتها، وكثرت التساؤلات حول هل ارتدت شريهان الحجاب أم لا؟، ليتضح بعد ذلك أنها لم ترتديه.

هيفاء وهبي

ونشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أكثر من مرة صورها بالحجاب في شهر رمضان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن باعتباره نوع من الموضة، ودائمًا ماتظهر جزم من شعرها خارجه لكي تلفت النظر.

فيفي عبده

وتعتبر الفنانة فيفي عبده من أكثر الفنانات اللواتي يؤثرن في السوشيال ميديا بأي صورة تقوم بنشرها، وبالفعل ارتدت الحجاب في بعض هذه الصور، وأثارت جدلا واسعا بعدها.
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